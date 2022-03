Agricoltura e rincari, le richieste al Governo

"Il settore agricoltura sta vivendo un momento drammatico derivato dall'aumento dei costi energetici a seguito della crisi in Ucraina. Alle conseguenze della guerra si sono infatti aggiunte le gravi difficoltà in termini di approvvigionamento e di mercato".

È questo il quadro delineato dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier, e condiviso dalla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni che oggi ha incontrato il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, la Sottosegretaria Vannia Gava ed il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli.

La Commissione ha avanzato alcune proposte su diversi temi, dalla contribuzione straordinaria per il settore al rinvio della nuova Programmazione agricola comunitaria (Pac) e la sospensione delle condizionalitá e dei set aside, dalla diminuzione delle accise allo sblocco di tutti i pagamenti sospesi, la moratoria e la ristrutturazione del debito, dalle criticità croniche legate ai grandi carnivori e agli ungulati alle difficoltà registrate nel settore della pesca, dagli incentivi alle aziende alla semplificazione per l'implementazione dell'uso delle fonti energetiche alternative, dalla crisi dei settori lattiero-caseario e dei seminativi alle esigenze di una nuova taratura del Pnrr, al temporary framework.

Zannier ha riferito che tutti gli assessori che condividono le deleghe all'agricoltura stanno lavorando ad un documento per indicare al Governo le priorità del settore a cui dare immediata risposta, riscontrando nei ministri la piena disponibilità ad affrontare i temi posti con la massima urgenza.