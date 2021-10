Ai seggi senza mascherina, scoppia il caso

“Alla sezione n. 151 dell’istituto Luigi Mauro di Trieste, dove ho avuto ancora una volta il piacere di presidiare le operazioni di voto e scrutinio in qualità di rappresentante di lista, ho insistito per tre giorni affinché venisse garantita ai cittadini la possibilità di partecipare alle votazioni in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di legge” dichiara Sabrina De Carlo, deputata del Movimento 5 Stelle eletta in Friuli Venezia Giulia.

“E’ stata concessa la permanenza all’interno della sezione di un rappresentante di lista del Movimento 3V (il gruppo 'no vax' guidato dal candidato sindaco Ugo Rossi, ndr) durante le operazioni di preparazione della sezione, voto e scrutinio, sprovvisto di mascherina in quanto esonerato dall’uso della stessa grazie a un certificato medico datato 19 aprile 2021 rilasciato da un medico privato”, spiega la deputata M5S.

“Esiste un protocollo sanitario e di sicurezza che individua le misure per prevenire il rischio d’infezione da Covid-19 in occasione dello svolgimento delle elezioni, sottoscritto in virtù di quanto previsto dal decreto del 17 agosto 2021. Dopo essermi rivolta alle forze dell’ordine, alla Prefettura e all’ufficio elettorale, il verdetto è stato che all’interno della sezione decide il Presidente di seggio al quale erano stati forniti gli strumenti utili ad assumere una decisione ponderata”, prosegue De Carlo.

“Spiace constatare come, nonostante siano state interessate tutte le autorità competenti, non sia stato possibile ripristinare una condizione di sicurezza per gli elettori che si recavano al seggio, nonché per i componenti dell’ufficio elettorale della sezione, in violazione del Protocollo sanitario e delle normative vigenti”.

“Quanto accaduto è inaccettabile, nonostante le segnalazioni si è preferito mettere in pericolo centinaia di cittadini. Presto torneremo a votare per i ballottaggi e per questo motivo ho depositato un’interrogazione rivolta al Ministero dell’Interno per conoscere quali ulteriori iniziative normative intenda adottare per garantire ai cittadini il regolare esercizio del diritto di voto in un’adeguata cornice di sicurezza sotto il profilo sanitario, in osservanza delle normative vigenti”, conclude De Carlo.