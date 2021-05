Aiccre e Informest ancora insieme nel nome dell'Europa

Aiccre e Informest continueranno a lavorare insieme nella ricerca di opportunità di finanziamento comunitario per gli enti locali. Il presidente dell’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa, Franco Brussa, e quello di Informest, Boris Dijust, hanno rinnovato un accordo di sinergia per l’attuazione dei rispettivi obiettivi.

La prima convenzione risale al 2015 e in questi anni, come spiegato da Brussa, “sono state tante le iniziative messe insieme in cantiere a favore dei municipi del Friuli Venezia Giulia”. “Il patto cade in un momento propizio della programmazione europea", ha continuato il rappresentante di Aiccre. "Proprio in questo periodo stanno infatti decollando i piani di contribuzione che si protrarranno fino al 2027. Il nostro sodalizio ha creato numerose occasioni di ascolto e confronto con i Comuni per poi attingere a specifici fondi comunitari. Le idee e le potenzialità non mancano ma spesso ci si blocca di fronte alle richieste burocratiche di Bruxelles, richiedendo quindi quel supporto tecnico che noi siamo in grado di fornire”.

“Aiccre è un interlocutore strategico per Informest", ha detto Dijust ricordando il ruolo di “ponte” che l’associazione concretizza ormai da decenni a fianco degli enti locali del territorio regionale. "La conferma di questa collaborazione dimostra la bontà del lavoro svolto e i frutti che ha permesso di conquistare nel tempo. Siamo a disposizione dei Comuni, specialmente i più piccoli, per non perdere le varie occasioni di sviluppo legate alle risorse di Bruxelles”.