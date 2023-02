Aiccre Fvg premia otto gemellaggi europei

Otto Comuni premiati per le loro relazioni nel nome dell’Europa unita: è stata una cerimonia significativa e partecipata quella tenutasi nella sala “Antico foledor Boschetti – Della Torre” di Manzano: il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha consegnato il premio dell’Aiccre per i migliori gemellaggi ai rappresentanti dei municipi di Gemona del Friuli, Medea, Codroipo, Reana del Rojale, Romans d’Isonzo, Ronchis, Valvasone Arzene e per l’appunto Manzano.

Si tratta di un riconoscimento istituito annualmente dalla Federazione del Friuli Venezia Giulia dell’Aiccre, l’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa. Il premio vuole sostenere economicamente quelle realtà che abbiano già in corso o intendano avviare rapporti privilegiati con omologhi di tutt’Europa, Ucraina e Paesi in via di adesione alla Ue compresi. In ballo questa volta c’erano 30 mila euro, “indispensabili per mandare avanti molti dei gemellaggi che ci vengono segnalati dal territorio visto lo stato di precarietà dei bilanci comunali”, ha ricordato il presidente del sodalizio Franco Brussa.

Ed è a questo proposito che Brussa si è appellato alla Regione perché integri ulteriormente il fondo messo a disposizione dell’associazione per questa specifica iniziativa. “Con poche migliaia di euro in più potremmo aiutare numerose altre amministrazioni impegnate su questo campo – ha concluso Brussa dopo i saluti del sindaco di Manzano, Piero Furlani, che ha fatto gli onori di casa -. Purtroppo l’attuale bando ha dovuto escludere cinque candidati che avevano tutti i requisiti per ottenere un supporto. Il rischio è che più di un Comune rinunci ai progetti di consolidamento delle amicizie transfrontaliere per carenza di risorse. Sarebbe un peccato perché lavoriamo sulle prospettive di crescita dei territori e su sinergie allargate in grado di avere anche delle ricadute economiche”.

Grande soddisfazione per la premiazione è stata espressa dal sindaco di Manzano, Piero Furlani, che ha ricordato come la cittadina abbia in corso vari protocolli di amicizia e autentici gemellaggi con altre realtà internazionali. “Dobbiamo ripartire dalle comunità locali per costruire insieme l’Europa del domani”, ha detto al proposito Furlani evidenziando l’importanza di iniziative come quella voluta da Aiccre in un contesto europeista sempre esposto a critiche e attacchi.