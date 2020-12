Aiccre premia le scuole europeiste del Fvg

Dieci istituti in rappresentanza di tutte le ex Province. E’ un successo mai registrato prima d’ora la risposta ottenuta quest’anno dal tradizionale bando scuole di Aiccre, l’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa presieduta da Franco Brussa.

“Il Covid non ha fermato il crescendo di iscrizioni tanto da poter finalmente festeggiare anche l’adesione di un plesso di Trieste", ha commentato al proposito Brussa. "Non nascondiamo la nostra soddisfazione nel constatare come una borsa di studio dedicata alla Ue faccia ancora presa tra i giovani. Non si tratta solo di devolvere circa 8 mila euro di risorse finanziarie, comunque utilissime per le direzioni didattiche in questa fase congiunturale così nefasta. In ballo c’è la creazione di una vera coscienza europea basata su una corretta conoscenza del funzionamento delle istituzioni comunitarie”.

Il tema da sviluppare in questa edizione è “l’Europa che vorrei”. La parte del leone la fa l’Udinese con sei istituti in gara (rispettivamente il Marinelli, Stellini, Uccellis, Deganutti, Diacono e l’Isis Bassa friulana) seguito da Gorizia (Pertini e Brignoli – Einaudi – Marconi), Pordenone (Grigoletti) e Trieste con lo Ziga Zois.

Le classi partecipanti proporranno progetti di formazione con seminari e approfondimenti o specifici elaborati creativi. La cerimonia di premiazione si terrà a Udine a maggio mentre l’emergenza Coronavirus ha per ora sospeso il viaggio nel cuore delle istituzioni di Bruxelles.

“Fa piacere vedere come abbiano aderito scuole tra loro molto diverse, spaziando dai licei alle realtà tecniche e artistiche", ha concluso il presidente di Aiccre Fvg. "I ragazzi hanno un modo tutto loro di rapportarsi con il mondo che cambia. La loro gioia nel vivere l’Europa ci dona nuova speranza. E’ per questo che il nostro sodalizio e i tanti Comuni che lo sostengono vogliono investire sempre più nel bando scuola, sicuri che è questa la strada da intraprendere per un futuro di unità tra i popoli”.

La somma messa a disposizione del premio supera la metà del bilancio di Aiccre, che si fonda solo sulle quote associative dei Comuni iscritti e il cui direttivo opera gratuitamente.