Aiuti alimentari, oltre 6,5 milioni nel Decreto Ristori Ter

Un fondo da 400 milioni, previsto nel Decreto Ristori Ter, finanzierà i Comuni italiani per l'erogazione degli aiuti alimentari e dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

“Per il Friuli Venezia Giulia si prevedono complessivamente 6.604.124 di Euro. Di questi, 1.719.451,28 andranno alla provincia di Pordenone, 741.190,32 a quella di Gorizia, 2.904.632,02 a quella di Udine e 1.238.851,10 a quella di Trieste – rendono noto i deputati M5S Luca Sut e Sabrina De Carlo che commentano: “Il rinnovo di questo intervento, già previsto nell’Ordinanza della Protezione civile del 29 marzo scorso, è l'ennesima dimostrazione di come gli interventi di Politica sociale introdotti dal Ministro Catalfo continuino ad orientarsi verso il principio del non lasciare indietro nessuno".

"Il via libera dei giorni scorsi al provvedimento da parte del Consiglio dei ministri - proseguono i pentastellati a Montecitorio – fa inoltre salire a circa 10 miliardi le risorse stanziate nei tre decreti Ristori per il sostegno ai lavoratori e alle imprese che combattono contro l'impatto economico di questa seconda ondata. Siamo di fronte – concludono - all'ennesima dimostrazione di una presenza fattiva dello Stato al fianco del tessuto produttivo italiano, lo stesso per il quale il MoVimento 5 Stelle lavora incessantemente, ai fini di della tenuta economica e sociale del nostro Paese”.