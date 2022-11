Aiuto ai Comuni per dare vita a Comunità energetiche rinnovabili

Le CER - Comunità energetiche rinnovabili, libere associazioni tra cittadini, PMI, enti locali, attività commerciali che decidono di unirsi per produrre, condividere e consumare a livello locale energia elettrica da fonti rinnovabili, rappresentano un'opportunità fondamentale per rispondere alla crisi energetica e proseguire verso la transizione ecologica, sono un tema al centro del dibattito contingente di cui tuttavia non c'è una completa consapevolezza.

Le amministrazioni pubbliche, infatti, possono avere un ruolo trainante fondamentale nell’attivazione delle CER che tuttavia, per risultare efficaci ed efficienti, devono essere realizzate “su misura” sulla base delle reali esigenze di un dato territorio, utilizzare le fonti di energia più adatte per la zona e ovviamente prevedere un piano economico che consenta la sostenibilità della Comunità. Aspetti, questi, che non sempre trovano negli uffici comunali sufficienti competenze tecniche per essere sviluppati e gestiti.

Per questo motivo il Sistema Integrato Anci Fvg – ComPA Fvg insieme a Ape Fvg – Agenzia Per l'Energia del Friuli Venezia Giulia hanno deciso di avviare un nuovo servizio informativo e formativo rivolto a tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia per rendere gli amministratori e i funzionari della PA locali più consapevoli e competenti in materia energetica e in particolare su come conseguire in maniera ottimale i possibili benefici economici, ambientali e sociali permessi dalle CER. Dando loro infatti conoscenze di base chiare e attendibili, da un lato i decisori politici delle PA, assieme agli altri stakeholder del territorio coinvolti nelle CER, potranno definire strategie e compiere scelte operative finalizzate alla costituzione di comunità energetiche sostenibili nel tempo; dall’altro i funzionari potranno gestirle correttamente.

L’iniziativa, che scaturisce da una prima fase di sostegno alle PA del Fvg effettuato con successo nei mesi scorsi mediante 4 incontri che hanno coinvolto 71 amministratori provenienti da 50 Comuni e 3 incontri partecipati da 56 funzionari provenienti da 49 entri tra Comuni, Comunità e Regione FVG, è stata presentata in anteprima alla stampa questa mattina nella sede di Anci Fvg dal Presidente Dorino Favot, dal Segretario generale di Anci Fvg Alessandro Fabbro, dal Project Manager e Responsabile PA Strategica di ComPA Fvg Gianni Ghiani e dal Direttore di Ape Fvg Matteo Mazzolini.

Il contesto - Il decreto legislativo 199 del 15 dicembre 2021 ha recepito la direttiva europea “Red II” aprendo anche in Italia alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in maniera diffusa sul territorio con iniziative “dal basso”, generando un forte interesse anche nelle PA locali. Un interesse da parte degli amministratori che spesso si scontra con la carenza di competenze specifiche degli uffici tecnici e/o le difficoltà degli amministratori stessi nell’avere a che fare con tipologie di progetti nuovi e complessi.

Il nuovo servizio - Il nuovo servizio del Sistema Integrato Anci Fvg - ComPA Fvg e Ape Fvg, attivo a partire da gennaio 2023, vuole quindi consentire alle PA di fare scelte ben informate e intraprendere progetti realmente sostenibili attraverso tre attività: informazione e sensibilizzazione; formazione per gli amministratori e formazione per funzionari.

L’attività di informazione/sensibilizzazione è finalizzata all'apprendimento delle conoscenze fondamentali per impostare una strategia locale generale sulla gestione della questione energetica (comunità energetiche) e della transizione ecologica (molte sono ancora le amministrazioni con poche conoscenze al riguardo).

L’attività di formazione per amministratori prevede occasioni in cui verranno approfonditi: l’approccio strategico per gestire a livello locale la questione energetica, i criteri di valutazione preventiva degli attori per realizzare una comunità energetica, lo studio della fattibilità economico gestionale di una comunità energetica, gli aspetti di Governance e negoziazione pubblico-privata nella comunità energetica e la formazione di approfondimento residenziale per amministratori.

Infine, l’attività di formazione per funzionari consiste nell’approfondimento di temi quali: contabilità energetica degli edifici, monitoraggio e controllo dei consumi energetici, valutazione degli investimenti per l'efficientamento energetico, valutazione degli involucri e della qualità edilizia per l'efficientamento energetico.

Le tre tipologie di attività verranno erogate mediante una serie di incontri in presenza in sedi distribuite sul territorio regionale e incontri online in cui interverranno esperti di Ape Fvg. Per partecipare sarà necessaria l’iscrizione nell’apposita sezione dei siti web di Anci Fvg e ComPA Fvg. La partecipazione agli incontri è gratuita in virtù del programma regionale nextPA.

"Abbiamo deciso di intensificare la collaborazione esistente tra il Sistema Integrato con l’obiettivo di aiutare le PA del territorio ad avere un set di strumenti basilari minimi per poter fare scelte ponderate e adatte sulle CER, ad esempio valutando con cognizione le proposte in tema di CER - Comunità energetiche rinnovabili che stanno ricevendo da parte di alcuni consulenti e creando le basi per costituire una CER all’interno della propria comunità di riferimento” ha affermato Favot.

“Ogni Comune del Fvg dovrebbe avere almeno un amministratore e un tecnico capace di leggere un progetto di CER e per questo abbiamo avviato in maniera sperimentale nei mesi scorsi specifiche attività formative e informative che ora diventano parte di un vero e proprio servizio che facciamo agli Enti Locali del territorio. Un supporto erogato da professionisti autorevoli, gli esperti di APE FVG, che non hanno un tornaconto sulla realizzazione delle CER” ha proseguito il Segretario Fabbro.

“Ci rivolgiamo sia alla componente politica che a quella tecnica delle PA perché è necessario che ci siano delle competenze comuni tra loro al fine di poter disegnare nuove strategie energetiche locali che siano concretamente attuabili e coerenti con le collettività che le adottano” ha dichiarato il Project Manager e Responsabile PA Strategica di ComPA FVG Gianni Ghiani.

“Le CER non sono uno strumento che può essere messo in campo a breve termine per risolvere la contingenza emergenziale che stiamo vivendo a livello energetico, sia perché richiedono opportune valutazioni per essere progettate e realizzate, sia perché il quadro normativo è ancora in fase di evoluzione (si veda a questo proposito la dichiarazione di questa mattina del Ministro che ha promesso i decreti attuativi sul tema entro fine anno). É tuttavia fondamentale procedere con la creazione delle CER perchè determinano dei cambiamenti positivi sia di tipo ambientale, in quanto possono essere alimentate solo da fonti rinnovabili, sia di tipo sociale, consentendo per esempio ai Comuni che ne fanno parte di erogare energia a costo zero per famiglie in difficoltà, sia ovviamente in termini di riduzione della spesa per l’energia” ha concluso il Direttore di APE FVG Matteo Mazzolini.