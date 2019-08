Al Friuli occidentale? Serve rappresentanza

“Se si vuole mantenere unito il Friuli, si deve riconoscere pari dignità a tutte le anime che lo compongono e, nel caso particolare del Friuli Occidentale, sono necessarie istituzioni ed enti reali che lo rappresentino… Prima che tutti i buoi scappino, bisognerebbe iniziare a chiudere le porte della stalla, ma forse è già troppo tardi: siamo al tutto contro tutti”. Markus Maurmair, Presidente del Patto per l'Autonomia, interviene così nelle polemiche scatenate dal presidente di Unindustria Pordenone, Michelangelo Agrusti, che ha annunciato la nascita di Confindustria Alto Adriatico (tutte le territoriali del Fvg, esclusa Udine) e paventato il ritorno all’autonomia da Udine della Camera di Commercio di Pordenone.

“Meno di un anno è trascorso eppure pare una vita che Michelangelo Agrusti pontificava sulle tempistiche per riavere tre Camere di Commercio in Friuli Venezia Giulia", afferma Maurmair, che ricorda le parole del presidente di Unindustria: “La guerra non l'abbiamo ancora vinta, ma la battaglia sì e ci consentirà di arrivare alla vittoria finale”.

“Nel contesto – prosegue Maurmair - garantiva le tempistiche parlando di un periodo tra i 3 mesi e l’anno per arrivare ad avere il trasferimento delle competenze da parte dello Stato attraverso la Paritetica così da poter autodeterminare la conformazione delle Camere di Commercio regionali. In realtà in quel momento già smentiva se stesso, poiché fino a un mese prima, luglio 2018, indicava come ineludibile un unico ente camerale per poi rimangiarsi tutto sostenendo che la via preferenziale è quella delle tre distinte istituzioni a supporto del mondo economico regionale”.

"Ci dimentichiamo poi la Libera camera di commercio? Altra invenzione che staziona da un bel po’ su un binario morto dopo i suoi primi vagiti" prosegue l’affondo del presidente di Patto per l’Autonomia. “La realtà, invece, dopo un anno, è una sola: nulla è stato fatto e la Camera di Commercio di Pordenone Udine avrà lunga vita. Il territorio del Friuli Occidentale ha perso un’occasione un anno fa di dimostrare la propria coesione proseguendo la battaglia legale che era stata avviata. Si erano mossi compatti sindaci, amministratori regionali, onorevoli e senatori".

"Poi, però, ci è stato rifilato un accordo che garantiva 4 poltrone e la promessa che nel giro di un anno tutto sarebbe ritornato come prima. Allora, con la mia contrarietà, ero la voce fuori dal coro… ora leggo di inversioni di rotta, di rotture e isolamenti del Friuli. In realtà, già nel 2017", conclude Maurmair, "avevamo proposto come Patto per l’Autonomia una via amministrativa per giungere in tempi brevi al risultato di preservare le tre Camere di Commercio, ma nei giorni di Serracchiani Presidente, quando il must era l’aggregazione in un unico ente, si è preferito soprassedere”.