Al Parlamento europeo l’arte incontra la politica

Si è svolto ieri al Parlamento Europeo l’incontro “Art embraces Politics, la prospettiva dell’arte sulle questioni di genere” organizzato dall’europarlamentare friulano di Renew Europe Marco Zullo, membro della Commissione FEMM per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere.

Su tali tematiche, ci si è confrontati assieme a due artiste che si sono contraddistinte negli anni per il loro attivismo umanitario e femminista. Juliana Notari, artista sperimentale brasiliana conosciuta a livello internazionale anche per la coraggiosa installazione di denuncia Diva, una “ferita della terra” che prende le sembianze di una vulva, e NeSpoon, artista di strada polacca famosa per i suoi interventi di street art “a pizzi e merletti”, enormi dipinti sulle facciate di edifici di zone degradate, talvolta reduci da un passato di guerra e distruzione. Genere, classe e ambiente.

L’arte può essere uno strumento di denuncia capace di aiutarci a sfidare lo status quo, come afferma l’eurodeputato Zullo: “L'evento è nato con l'obiettivo di portare il contributo dell'arte nella creazione di nuove narrazioni a sostegno della parità dei diritti. Abbiamo ospitato due artiste diverse, accomunate dallo stesso obiettivo: dare voce, attraverso le proprie opere, alle minoranze, ai diritti delle donne e alla tutela dell’ambiente. Assieme al mio team di lavoro ci rendiamo conto che iniziative come queste siano inconsuete, ma la speranza è di portare fertilità in politica attraverso nuove forme espressive. Una politica per le persone, che si racconta attraverso i suoi protagonisti”, conclude l’eurodeputato.

All’evento hanno partecipato, portando il benvenuto iniziale, Robert Biedroń, europarlamentare polacco presidente della commissione FEMM e María Soraya Rodrìguez Ramos, europarlamentare coordinatrice del gruppo Renew Europe nella medesima commissione.

“Sono onorato di partecipare ad un momento artistico così importante - ha esordito Biedroń - la lotta delle donne per l’emancipazione è ancora accolta con forte critica e l’arte è uno degli strumenti più efficaci per parlare a tutti. Questo evento ha luogo in un momento particolare in cui molte donne stanno fuggendo dalla guerra. Servono più persone come queste artiste, per dare speranza alle donne e al mondo”.