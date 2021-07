Al Presidente Borut Pahor i Tre Sigilli di Trieste

Il Sindaco Roberto Dipiazza ha consegnato questa mattina al Presidente della Repubblica slovena, Borut Pahor, i "Tre sigilli di Trieste", il più prestigioso riconoscimento della Città. Nell'occasione, Dipiazza ha sottolineato il suo sincero impegno per restituire quanto prima il Narodni dom agli sloveni.

Il Presidente Pahor ha espresso la sua emozione, dal momento che questo premio "è espressione della nostra sincera e proficua collaborazione. Lo interpreto come un segno che dobbiamo continuare sulla strada della convivenza, della cooperazione e dell'amicizia, che assicuri pace, sicurezza e prosperità per noi e per i nostri figli".

"Tra pochi giorni - ha ricordato Pahor - sarà trascorso un anno dalla cerimonia a Basovizza, dove con il Presidente e amico Sergio Mattarella ci siamo stretti la mano". Nell'occasione, ha ricordato il Presidente della Slovenia, "è stato firmato un memorandum sul ritorno del Narodni dom. Chiedo al sindaco e alla Regione di fare tutto il possibile per far sì che il Narodni dom torni agli sloveni il prima possibile". Il sindaco Dipiazza ha assicurato che restano solo pochi passaggi formali per completare il percorso avviato e che si adopererà personalmente perchè siano ultimati.

"Ringrazio il Presidente Pahor per la sua visita a Trieste, che rinsalda il vincolo di amicizia e fratellanza creatosi tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. È un percorso che, giorno dopo giorno, va nel segno della condivisione di intenti comuni e di ideali della democrazia", ha detto il Governatore della Regione Massimiliano Fedriga a margine dell'incontro in Municipio.

"La visita di oggi - ha proseguito Fedriga - si inserisce nel solco di un percorso che vede l'Italia e la nostra Regione impegnati in un percorso di collaborazione istituzionale, come hanno dimostrato chiaramente la stretta di mano tra i Capi di Stato Pahor e Mattarella avvenuta a Basovizza nonché la nostra presenza alla cerimonia tenutasi sul piazzale della Transalpina per celebrare il trentesimo anniversario di fondazione della Repubblica Slovena".

In quest'ultima circostanza Fedriga ringraziò Pahor e tutti i cittadini della nazione confinante per l'importante scelta compiuta dalla Slovenia nel segno dell'indipendenza e della democrazia, confermando che il Friuli Venezia Giulia sarà sempre orgoglio di sostenere questi ideali. "Il rapporto tra la nostra Regione e la Slovenia - conclude il Governatore - è la dimostrazione che dopo il secolo in cui sono state imposte le divisioni, ora invece ci siamo incamminati lungo un percorso diverso, incentrato sulla comunione di intenti e di ideali tra i popoli".