Al Presidente Pahor la più alta onorificenza della Città di Trieste

Il Presidente della Slovenia, Borut Pahor, sarà domani a Trieste dove riceverà dal sindaco, Roberto Dipiazza, il massimo riconoscimento della città, i tre stemmi di Trieste, in oro, argento e bronzo, finora consegnato una sola volta, all’ex Presidente della Repubblica Italia Carlo Azeglio Ciampi, nel 2004.

Il riconoscimento è assegnato a Pahor per i suoi molti anni di sforzi per rafforzare i rapporti fra Italia e Slovenia e come espressione dell’amicizia tra i due Paesi.

Nel corso della sua visita in città, Pahor parteciperà anche a una cerimonia nella frazione di Santa Croce al teatro Albert Sirk e visiterà il Museo della Pesca del litorale triestino.