Al Senato scoppia il 'caso Cerno'

Tommaso Cerno vota no e Matteo Renzi gli appunta una spilletta a cinque stelle. Quello che è stato definito come un 'siparietto' si è verificato oggi tra i banchi del Partito Democratico, durante la discussione in Senato sulle mozioni riguardanti l'alta velocità Torino-Lione.

Il senatore friulano ha chiesto la parola per annunciare il suo voto, in dissenso rispetto al gruppo Dem. L'ex direttore del Messaggero Veneto ha ricordato di aver sottoscritto la mozione del Movimento 5 Stelle. "Al Pd dico: ripensateci finché siete in tempo, è un errore madornale", ha ribadito in Aula. "Cara sinistra, l'esito di questo voto sarà una crisi che pagherà il ministro Toninelli, come se il problema dell'Italia fosse lui, e poi ci sarà un Governo più di destra".