Al via 'Next Generation PA'

"Per vincere la sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza bisogna innanzitutto avere le competenze idonee, in primis termini di capitale umano, per riuscire a realizzare quei progetti che rappresentano un'imperdibile opportunità di sviluppo per tutto il territorio regionale. Da qui la lungimiranza di questa iniziativa di formazione, che ci consentirà di affiancare ai ventisei esperti assegnati dallo Stato anche altri professionisti in grado di prendersi in carico l'iter amministrativo del Piano.

Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale agli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, durante la presentazione del Corso di perfezionamento e aggiornamento "Next Generation P.A." promosso, oltre che dalla Regione, anche dal Comune di Trieste e dall'Università degli Studi del capoluogo giuliano. Il ciclo formativo si articola in 13 lezioni (online e in presenza) e partirà il prossimo mese di gennaio per terminare ad aprile 2022.

Come ha sottolineato l'assessore, il Pnrr rappresenta per l'Italia qualcosa di inedito per le dimensioni finanziarie del suo ammontare. Inoltre le regole e la loro rigorosa applicazione, per quel che riguarda l'aspetto amministrativo, rispondono alla prassi dell'Unione europea, "che - ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale - come sappiamo non ammette né deroghe né errori, con il rischio quindi, se non si è all'altezza, di perdere le risorse".

"E' una responsabilità importante - ha aggiunto Roberti - alla quale bisogna rispondere unendo le energie tra le istituzioni del territorio e strutturando il personale della Pubblica Amministrazione a essere capace di affrontare questa sfida epocale, che può essere vinta partendo dalla competenza e dalla preparazione di chi dovrà gestire la parte burocratica e gestionale del Pnrr".

Alla presentazione del corso, oltre all'assessore Roberti, hanno partecipato tra gli altri anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il rettore dell'Ateneo giuliano Roberto Di Lenarda.