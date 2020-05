Al via i test, la soddisfazione degli operatori della sicurezza

"Dopo il secondo appuntamento, in videoconferenza, tra i sindacati delle Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga assieme all’assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti, i confronti sono proseguiti a ritmo serrato, anche grazie all’intervento e dell’onorevole Walter Rizzeto che, direttamente dalla Camera dei Deputati, ha voluto dare il suo contributo", si legge nella nota unitaria di Conapo Vigili del Fuoco, Sap Polizia, Sappe Polizia Penitenziaria, Sim Guardia di Finanza e Sim Carabinieri.

"Infatti, dopo che in tutta Italia i governatori hanno dato il via, con ordinanza, all’utilizzo dei test sierologici per tutti gli operatori del soccorso pubblico, anche il Friuli Venezia Giulia ha finalmente accolto l’appello dei Sindacati e compreso l’importanza. Nonostante ci apprestiamo all'avvio della fase due, i sindacati apprendono con soddisfazione il nuovo indirizzo regionale, in materia di sanità pubblica, cosi rimettendosi al pari del resto d'Italia. Il delicato passaggio, infatti, necessità di massima attenzione e responsabilità da parte di tutti, in primis della politica regionale, che deve attuare tutte quelle misure necessarie al fine di eliminare qualsiasi potenziale veicolo utile al contagio. Per gli operatori della sicurezza e del soccorso pubblico, vista la continua esposizione al pubblico e al contatto con persone ipoteticamente positive al Covid-19, non si può e non si deve accettare il rischio", proseguono i sindacati.

"Infatti, fin da subito, nonostante lo scetticismo iniziale della Regione, non abbiamo mai perso di vista l’obbiettivo, continuando imperterriti a far sentire la nostra voce a più interlocutori e finalmente pare sia giunta alle coscienze. In un primo momento, la lungaggine dei tempi di risposta del tampone faringeo e l’attendibilità dello stesso, poneva dei limiti circa l’efficacia, con l’obbligo di testarlo più volte, dando così delle false certezze che in realtà non ci sono. Per tale motivo, la Regione ha subito pensato di attivare la sperimentazione sierologica, apposita per il Covid-19. Ringraziamo il Presidente Fedriga e tutte le parti coinvolte che, nonostante le difficoltà iniziali, ha comunque, al pari delle più grandi Regioni, dimostrato ancora una volta la vicinanza e la sensibilità verso le forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco".