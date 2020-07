Al via in Aula la tre giorni sul Bilancio

Ultima settimana di luglio in Consiglio regionale dedicata a discutere e votare l'Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022. Da oggi, l'Assemblea legislativa avrà tempo fino a giovedì 30 per esaminare e votare i 16 articoli che lo compongono.

I lavori odierni sono stati aperti da un momento di raccoglimento in memoria dell'ex consigliere regionale Giulio Magrini che giovedì sarà commemorato dall'Aula in forma ufficiale. Poi si è passati all'approvazione a maggioranza della variazione compensativa al bilancio del Consiglio, sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Assemblea da parte dell'Ufficio di presidenza. Si è valutata l'opportunità di provvedere, in concomitanza con l'avvio dei lavori di installazione del nuovo sistema integrato multimediale per la gestione delle sedute consiliari, alla sostituzione delle poltrone presenti nell'emiciclo giuliano, ormai usurate e soggette a continui cedimenti. La spesa è di 50mila euro.

Prendendo atto che lo stanziamento 2021 del capitolo 15 dedicato a mobili e arredi del bilancio finanziario gestionale, pari a 15mila euro, non presentava la necessaria disponibilità e che non risultavano altri capitoli con sufficienti disponibilità al prelievo dell'importo, sono state individuate tra le dotazioni di programmi diversi le poste da cui prelevare quanto necessario: ossia, 10mila euro dal capitolo 18 (Attività conoscitive della Commissioni consiliari) e 25mila euro dal capitolo 31 (Incarichi di studio, ricerca e consulenza).