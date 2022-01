Al via nel segno dell'incertezza la corsa per il Quirinale

Alle 15, inizia ufficialmente la corsa per il successore di Sergio Mattarella al Quirinale, con il primo scrutinio che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, vedrà nell’urna molte schede bianche. La vigilia, dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi, si è consumata tra mosse tattiche, incontri, telefonate e veti incrociati. Ma l’intesa su un nome condiviso appare ancora lontana.

Tra i 1.009 Grandi Elettori (deputati, senatori e delegati regionali) i rappresentanti del Fvg sono 23. I senatori eletti in Friuli Venezia Giulia sono Luca Ciriani per Fratelli d’Italia, Franco Dal Mas e Laura Stabile di Forza Italia, Raffaella Fiormaria Marin e Mario Pittoni della Lega, Stefano Patuanelli del Movimento 5 stelle e Tatjana Rojc del Pd.

Per quanto riguarda i deputati, invece, la nostra regione sarà rappresentata per la Lega da Aurelia Bubisutti, Vannia Gava, Daniele Moschioni e Massimiliano Panizzut; Sabrina De Carlo e Luca Sut per il Movimento 5 Stelle; Roberto Novelli e Sandra Savino per Forza Italia, Guido Germano Pettarin per Coraggio Italia, Walter Rizzetto per Fratelli d’Italia, Ettore Rosato per Italia Viva, Debora Serracchiani per il Pd e Renzo Tondo per Noi con l’Italia.

A loro si aggiungono i tre Grandi Elettori scelti dal Consiglio regionale, ovvero il presidente Piero Mauro Zanin, il governatore Massimiliano Fedriga e Sergio Bolzonello (Pd) per l'opposizione.