Al via un corso per tutori di minori non accompagnati

In Friuli Venezia Giulia, i minori stranieri non accompagnati (Msna) attualmente sono circa un migliaio, per l'esattezza erano 1.140 a dicembre 2021, 970 a gennaio 2022 e si stima un numero non molto differente a febbraio. Ciò a fronte di una sessantina di tutori volontari che li rappresentano giuridicamente.

"Decisamente troppo pochi", commenta il Garante regionale dei diritti della persona, Paolo Pittaro, che per mercoledì 2 marzo, dalle 17 alle 18, ha organizzato un webinar attraverso il quale venire a conoscenza delle esperienze di chi è tutore di Msna.

Ecco, allora, che la prima settimana di aprile si ripeterà uno specifico corso di preparazione della durata di alcuni giorni per coloro che intendono diventare tutori di Msna, ovvero di quei ragazzi inseriti in apposite strutture che provvedono a dar loro ospitalità, ma che necessitano anche di una figura che li accompagni nei rapporti con la Pubblica amministrazione per il disbrigo delle pratiche piuttosto che con l'Azienda sanitaria o avere i permessi di uscita per praticare sport o quant'altro.

Una volta che si è superato il corso, il Garante invierà l'elenco al presidente del Tribunale dei minorenni, a cui compete il compito di convocarli e nominarli con proprio decreto; da quel momento, sarà il Tribunale dei minorenni a gestirli.

"Il corso non è impegnativo - ci tiene a specificare Pittaro - ma serve per verificare l'attitudine della persona a diventare tutore. Per ciascuno dei tre moduli (giuridico, sociologico, pratico) sarà rilasciato un certificato che non ha scadenza, ma anzi il corso potrà essere concluso anche più in là nel tempo. Non solo, perché il certificato, una volta ottenuto, sarà per sempre, anche in caso di trasferimento in un'altra regione".

Il Garante Fvg non nasconde che si tratta di una funzione impegnativa e purtroppo al momento, sebbene esista una legge nazionale che parla di rimborsi, ancora priva di un riconoscimento pecuniario. "C'è, infine, da evidenziare che non è richiesto alcun titolo di studio specifico - conclude Pittaro -, mentre è indispensabile non avere avuto condanne penalmente rilevanti, cosa che si deve dichiarare con una autocertificazione prima di iniziare il corso".

Chi fosse interessato a partecipare al webinar di mercoledì può chiedere informazioni direttamente all'ufficio del Garante, scrivendo a cr.organi.garanzia@regione.fvg.it oppure telefonando ai numeri 0481.386261 o 0434.529036.