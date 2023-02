Albergo diffuso, ok al regolamento per i contributi

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alle Attività produttive e turismo, ha approvato il Regolamento relativo ai criteri e alle modalità 'per la concessione di contributi ad amministrazioni comunali, operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio per progetti unitari finalizzati alla creazione di alberghi diffusi o al potenziamento degli esistenti'.

Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, i progetti da presentare devono essere realizzati in contesti urbani caratterizzati dalla presenza di edifici da riqualificare e nell'ambito di borghi che possono costituire elementi di attrattività per lo sviluppo turistico. Le domande devono essere presentate dal Comune capofila che stipula un accordo con operatori economici, proprietari di immobili da destinare all'esercizio dell'attività di albergo diffuso e associazioni del territorio.

Sono finanziate le seguenti tipologie di intervento: ammodernamento ai fini del recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti per la realizzazione o l'adeguamento di unità abitative da destinarsi ad albergo diffuso; ammodernamento dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune dell'albergo diffuso esistente o realizzazione dell'ufficio di ricevimento e della sala ad uso comune del nuovo albergo diffuso mediante ammodernamento ai fini del recupero e valorizzazione di immobili di proprietà privata e pubblica esistenti; realizzazione, da parte delle amministrazioni comunali, di opere infrastrutturali di arredo urbano funzionali e strettamente collegate all'iniziativa di albergo diffuso.

In merito all'entità del contributo la concessione ammonta fino a un massimo di 500mila euro per progetto unitario. Per gli interventi realizzati dalle amministrazioni comunali per infrastrutturazioni o su immobili di loro proprietà, il contributo è pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile; per gli altri interventi invece è pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Le domande potranno essere presentate dal 13 marzo attraverso il sito della Regione. La sezione relativa ai contributi per l'albergo diffuso sarà online tra qualche giorno, mentre la finestra per inoltrare la domanda sarà di circa due mesi.