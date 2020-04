Alberi in Castello a Udine, dalla Cisl ok al piano del Comune

"In questi giorni infuria la polemica, dopo la decisione dell’Amministrazione comunale di Udine di provvedere all’abbattimento di un numero non ancora identificato in modo preciso, ma che si dovrebbe aggirare in una ventina, di alberi sul colle del Castello”, spiegano Renata Della Ricca dell'Ast Cisl Udine e Iris Morassi della Fnp Cils Udinese Bassa Friulana. "La decisione ha scatenato un vero e proprio putiferio in quanto ha provocato come diretta reazione petizioni con migliaia di firme e sembrerebbe anche un esposto".

"Il totale degli alberi da tagliare sarebbe stato di 28 unità, ma la Soprintendenza ha ritenuto di preservare unicamente i due cipressi che sono visibili da piazza Libertà essendo ormai entrati nell'immaginario collettivo e non essendo bisognosi di cure. La posizione dell’amministrazione tende a valorizzare l’aspetto estetico della struttura centenaria oscurata, a loro dire, dalla crescita spontanea e disordinata di diverse tipologie di alberi e vegetazione che non permettono una libera visualizzazione del Castello, diminuendone il fascino e l’attrattiva che una dimora storica simbolo della città di Udine merita", prosegue la nota della Cisl. "In alternativa i gruppi di opposizione e le rappresentanze ambientaliste, appoggiate da gruppi spontanei di cittadini, affermano la totale mancanza di interesse da parte di questa amministrazione alle esigenze ambientali e di difesa del verde sottomesso, a loro dire, alla pura logica di un concetto estetico da cartolina fine a se stesso e che nasconde finalità di depauperamento del patrimonio del verde cittadino senza alcun beneficio alternativo per la cittadinanza".

"Compito del sindacato è quello di appurare, controllare e informare qualora vi siano situazioni che si presentano palesemente in contrasto con l'interesse della cittadinanza, ed è quello che abbiamo fatto in questi giorni la Cisl di Udine con la Fnp Cisl. Il Sindacato è ben cosciente che compito della politica è quello di prendere decisioni circa la rispondenza al programma di chi li ha votati, come massima è la libertà dei cittadini di riunirsi in modo democratico e attraverso petizioni, raccolte di firme e altri strumenti opporsi a decisioni prese", proseguono Della Ricca e Morassi.

"Vorremmo che però una cosa risultasse chiara: mai e poi mai il Sindacato può venire meno alle esigenze di sicurezza che possono essere alla base di decisioni prese, al di là di quale possa essere il nostro pensiero in merito alle decisioni assunte. Il nostro preciso impegno, e su quello vigileremo sempre, riguarderà la sicurezza di tutto l’ambiente circostante e non saranno sicuramente dispute ideologiche a farlo venire meno, da qualsiasi parte provengano. Il pericolo che un abete rosso di circa trenta metri possa cadere sulla struttura della Biblioteca Joppi, frequentata giornalmente da un gran numero di persone, e la sistemazione del normale equilibrio del terreno (che essendo obliquo, rappresenta un rischio per l’incolumità dei cittadini) sono circostanze che meritano una valutazione da parte nostra. Da prendere anche atto che l’illuminazione dei sentieri pedonali, come garantito, dovrebbero eliminare i pericoli e l’insicurezza di molti tratti circostanti il Castello e queste sono intenzioni che non possono, da un sindacato serio, essere messi in secondo ordine rispetto a interessi, seppur importanti, come l'aspetto estetico o la difesa a prescindere di soluzioni di abbattimento".

"Del resto il progetto ha avuto il favore, oltre di nostri esperti, anche della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia. Ciò non può essere posto in secondo ordine. Qualora ci si accorgesse del venir meno, da parte di questa amministrazione, degli impegni di spesa assunti per l'ampliamento del verde cittadino con la sistemazione di 500 nuove piante, come di altre 1.500 entro il 2021 e del reimpianto di piante, così come promesso, sapremo farci sentire nelle sedi opportune. Al momento il nostro compito è quello di garantire i richiami continui alle esigenze di sicurezza, supportata dal parere di esperti, che la cittadinanza chiede ad un sindacato responsabile", conclude la nota della Cisl.