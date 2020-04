Alberi in Castello a Udine, serve un chiarimento

“Siamo dubbiosi rispetto alla decisione presa dalla Giunta in merito all’abbattimento di 26 alberi intorno al Colle del Castello di Udine. Fratelli d’Italia non vuole creare sterili polemiche ma semplicemente ritiene che sia necessario un chiarimento nel rispetto e nei confronti di tutti i cittadini", si legge in una nota firmata dal coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, e dei consiglieri comunali di Udine Luca Onorio Vidoni e Antonio Pittioni.

"Ci auguriamo che non ci sia nessuna volontà da parte dell’Amministrazione di abbattere 26 alberi semplicemente per motivi paesaggistici. A tutti noi sta a cuore la riqualificazione del Castello e del suo Colle ma ciò probabilmente non avviene tagliando gli alberi, che vengono solitamente abbattuti se malati o a rischio caduta e non per un semplice fattore estetico. Fratelli d’Italia chiede quanto prima un parere di valutazione di impatto ambientale e una nuova e puntuale perizia tecnica non basata soltanto su criteri paesaggistici. Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di valutare una rimodulazione dell’intero progetto ed eventualmente di impegnarsi, a fronte di ogni abbattimento, a ripiantare non uno ma due alberi in zona centro. Per chiarire tutti gli aspetti della vicenda attendiamo volentieri che l’Assessore Michelini, in coordinamento con il nostro assessore all’Ambiente, Silvana Olivotto, venga a riferire al più presto in Commissione Territorio e Ambiente", concludono gli esponenti di Fratelli d'Italia.