Alberti Casellati e Calvisi al Sacrario di Redipuglia per il 4 novembre

Sarà l’onorevole Giulio Calvisi, sottosegretario di Stato del Ministero della Difesa, il delegato a rappresentare il Governo il 4 novembre in occasione della cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate al Sacrario di Redipuglia. Sarà, invece, la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica, a delegato dal Capo di Stato.

Nato ad Olbia il 27 giugno 1966, Calvisi si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Sassari, presentando la tesi in Diritto Internazionale dal titolo ‘La Guerra del Golfo nel Diritto Internazionale’ nel 1993. Dal 1995 al 2008 ha ricoperto numerosi incarichi politici in qualità di esperto del fenomeno dell’immigrazione e del Welfare. Nel 2004, insieme ad Aly Baba Faye, ha curato la redazione del libro ‘Libro bianco sulla Bossi-Fini. Rapporto sulla politica in materia di immigrazione’. Dal 2005 al 2007 è stato Segretario Regionale dei DS-Sinistra Federalista Sarda mentre dal 2008 al 2013 è stato eletto alla Camera dei deputati nella circoscrizione Sardegna quale parlamentare è stato membro della V^ Commissione Bilancio. Dal 2013 al 2016 è stato Consigliere Giuridico del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal 2016 al 2018 Direttore di Leganet Sardegna e projet manager del Progetto MAC (Migrazione Cooperazione Asilo) della Lega Autonomia e Leganet, quindi dal 2017 al 2018 Consigliere del Ministro della Giustizia. Infine, dal 16 settembre 2019 è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa.

Prima presidente donna del Senato, in carica dal 2018, Maria Elisabetta Alberti Casellati, rodigina classe 1946, figlia di partigiano, ha alle spalle due lauree, una in giurisprudenza e una in Diritto Canonico. Nel 1994 ha aderito a Forza Italia e viene eletta senatrice nella XIIesima legislatura, divenendo presidente della Commissione Sanità e segretaria del gruppo parlamentare forzista. Non viene rieletta nel 1996 ma torna senatrice nel 2001. Vicecapogruppo di Forza Italia nella XIVesima legislatura nel 2004 è nominata sottosegretario alla salute del governo Berlusconi. Dal 2014 è capogruppo di Forza Italia mentre dal 15 settembre dello stesso anno è eletta in quota forzista membro del Consiglio Superiore della Magistratura, posto che lascerà nel 2018 dopo l’elezione, nuovamente, a senatrice. Il 24 marzo è eletta presidente del Senato, seconda carica dello Stato.