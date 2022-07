Alessandra Vinciguerra Viceprefetto di Trieste

Il Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, ha dato il benvenuto ad Alessandra Vinciguerra, nuovo Viceprefetto Vicario.

Vinciguerra, entrata in carriera nell’aprile 1991, è stata assegnata alla Prefettura di Pordenone dove ha assunto nel corso degli anni vari incarichi, acquisendo competenze in tutti i settori di attività della Prefettura, sino a che, dopo una esperienza presso la Prefettura di Udine, è stata scelta per assumere le funzioni di Viceprefetto Vicario, incarico ricoperto fino a dicembre 2020 quando ha assunto le stesse funzioni presso il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.

Nel corso della sua carriera ha disimpegnato anche le funzioni di Commissario provinciale della Croce Rossa Italiana di Pordenone e di Commissario prefettizio del Comune di Cencenighe Agordino.