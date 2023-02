Alessandro Basso in corsa per le Regionali

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso presenta la sua ricandidatura al Consiglio giovedì 9 febbraio, alle 20, nella sala Zuliani della Fiera di Pordenone.

Per l’occasione il Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani intervisterà il candidato Alessandro Basso, alfiere del territorio, ripercorrendo i cinque anni di legislatura appena trascorsi e svelando il manifesto per i prossimi cinque.

L'intervista vedrà come spettatore d’eccezione Massimiliano Fedriga, candidato Presidente per la coalizione di centrodestra, con gli interventi del Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, l’onorevole Emanuele Loperfido portavoce provinciale e l’Assessore alla difesa ambientale Fabio Scoccimarro.

“Una serata politicamente molto importante e sentita sul tutto il territorio durante la quale sono attesi che tutti gli amministratori locali della compagine di Fratelli d’Italia, ma anche molti cittadini che vedono nel consigliere uscente un punto di riferimento”, precisa la nota di Fratelli d’Italia.