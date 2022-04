Alessandro Marosa candidato sindaco a Lignano Sabbiadoro

Alessandro Marosa è ufficialmente il candidato sindaco per la guida della città di Lignano Sabbiadoro. L’accordo è stato appena siglato tra i quattro gruppi che sostengono l’amministrazione uscente che guida la località balneare da due mandati: Civicamente, Comunità Lignano, Forza Lignano e Pensieri Liberi.

"La figura di Marosa, attuale vicesindaco, ha consentito di realizzare la necessaria sintesi tra esperienza, competenza e spirito di servizio che è imprescindibile per condurre una realtà complessa come Lignano" è il primo commento dei partecipanti alla riunione appena conclusasi.

Marosa è nato a cresciuto a Lignano 48 anni fa, ha una figlia di 24 anni di nome Asia, vive con la compagna Alessia. Ha studiato all’istituto tecnico per il turismo di Lignano e sin da giovane ha vissuto la località in tutte le sue espressioni, a partire da quelle delle stagioni estive e delle professioni ad esse connesse. Dal 2004 è impiegato presso la Lignano Pineta Spa come coordinatore dei servizi spiaggia, dopo un’esperienza di 11 anni come collaboratore della Società Imprese Lignano.

Iscritto dal 2006 all’associazione culturale Pensieri Liberi, Marosadiventa consigliere di maggioranza nel 2012 e vi rimane per tutti e cinque gli anni del primo mandato Fanotto, il quale gli attribuisce le deleghe al demanio marittimo e alle associazioni sportive.Quando quest’ultimo vince di nuovo le elezioni, Marosa viene nominato vicesindaco e riceve le deleghe per lo sport, le politiche giovanili, la protezione civile. In dieci anni di amministrazione ha lavorato con dedizione in tutti i suoi ambiti di competenza, con un impegno particolare verso lo sport e i giovani, un patrimonio che a Lignano ha una tradizione molto radicata. Non meno rilevante il suo apporto negli impegni istituzionali - sia a fianco di Fanotto sia nelle sue veci – e per il coordinamento con la Protezione Civile e i suoi volontari, che in questi anni hanno rivestito ruoli cruciali, basti pensare agli ultimi due appena trascorsi.

La piena convergenza sul nome di Alessandro Marosa giunge dopo numerosi incontri che hanno affrontato ogni tipo di riflessione, ma che sono stati condotti sempre con l’obiettivo di non creare forzature e presentare un candidato autentico sotto il profilo della competenza, dell’impegno e dello spirito di servizio.

"L’alleanza appena siglata – dichiara il sindaco Fanotto – rispecchia una visione che non è mai venuta meno, quella cioè che privilegia le persone, sia quelle che si assumono l’onere e l’onore di amministrare Lignano, sia quelle destinatarie delle scelte del governo cittadino. Le poltrone, anche quelle più comode, non sono entrate nei nostri ragionamenti, ma abbiamo atteso sino ad oggi perché si potesse convergere su questo profilo all’unanimità. Viste da fuori, le cose tendono a sembrare più semplici, in realtà amministrare con determinazione e correttezza una delle prime destinazioni balneari d’Italia è molto complesso e richiede una totale abnegazione. Alessandro è un candidato serio, coerente, affidabile e tutta la squadra è pronta a sostenerlo in virtù della sua esperienza come uomo delle istituzioni e di persona che ama la propria città".

Nel frattempo, si è lavorato al programma e lo si sta perfezionando in queste ore per presentarlo a tutti i lignanesi che vorranno conoscerlo nel dettaglio, attraverso incontri sul territorio che avranno inizio a breve.

"Per me si tratta di una scelta responsabile – ha detto il candidato sindaco Marosa - maturata nel tempo e caratterizzata dall’entusiasmo e dalla volontà di affrontare le innovative sfide e le avvincenti imprese che riguarderanno lo sviluppo della nostra città nel prossimo futuro. L’attenzione dovrà essere rivolta ai bisogni della nostra comunità lignanese e anche alla soddisfazione dei nostri ospiti".