Alitalia, Trieste-Roma non prima di settembre

Nessuno spiraglio, al momento, per la ripartenza post Covid dei collegamenti Alitalia tra Ronchi e Roma. La trattativa, infatti, rimane in stallo e dal Trieste Airport non trapela ottimismo per una ripresa entro l’estate dei voli della compagnia di bandiera. L’ipotesi più plausibile, al momento, è che i primi aerei da e per la Capitale non siano destinati a decollare prima di settembre. Mentre è ancora più complessa la partita per Milano.

Il governatore Massimiliano Fedriga non ci sta: "Ho già avuto più volte un'interlocuzione, formale e informale, con il Governo, ma mi sembra di notare un disinteresse e di questo me ne dispiaccio. Penso sia inaccettabile che un'azienda che prende soldi pubblici, soldi anche dei cittadini del Fvg, si comporti in questo modo. Dividiamo i 3 miliardi rispetto gli abitanti: ci lascino i soldi e pagheremo noi altre compagnie aeree, attivando collegamenti in tutto il mondo, non solo con Milano e Roma", chiosa Fedriga.

In una nota Alitalia ha precisato di aver previsto la riattivazione dei voli con la capitale da e per l'aeroporto di Trieste dopo il 31 agosto, in quanto l'operatività durante il mese di agosto avrebbe generato un'ingente perdita economica. Rimane sempre la richiesta diretta allo scalo del Fvg di riconoscere condizioni di costo in linea con quelle applicate alle compagnie straniere. Alitalia riferisce inoltre di aver trasmesso ai vertici degli organi di controllo evidenze circa la discriminazione economica con la quale viene assistita, "circostanza presente nella maggioranza degli aeroporti italiani e incompatibile con gli interventi di efficientamento in atto".

Sul tema dei collegamenti, torna a mobilitarsi, in modo trasversale, anche la politica. “Non è affatto vero che da Trieste non si può volare su Roma: basta avere 10 ore di tempo e la pazienza di aspettare sei ore, quando va bene, in un altro aeroporto in attesa di prendere un volo per la capitale”. Amara ironia quella con cui la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Fvg Sandra Savino commenta la notizia della cancellazione della tratta aerea che collega il capoluogo giuliano con Roma.

“Inaccettabile il silenzio dei commissari di Alitalia e inaccettabile l’inerzia di un Governo che non lesina aiuti per salvare una compagnia aerea decotta ma non ha la forza di pretendere alcuni collegamenti strategici. Se il ministro Patuanelli ha paura di essere additato come colui che difende la sua città deleghi il compito a qualche collega, ma facciano qualcosa. Stiamo parlando di un capoluogo di regione che è privo di collegamenti con Roma e Milano: c’è un principio di continuità territoriale fa far valere. Forza Italia ha sollecitato il governo e i vertici di Alitalia e continuerà a farlo finché non saranno ristabiliti i collegamenti", conclude Savino.

"Alitalia ha beneficiato negli anni di consistenti finanziamenti pubblici, provenienti quindi anche dai cittadini del Fvg. E in cambio ecco che la compagnia aerea decide di tagliare i voli che collegano Trieste a Roma, quantomeno per il periodo estivo adducendo ragioni di economicità. Attendiamo che a settembre la compagnia mantenga la parola e che il governo non sia costretto a rimangiarsi le assicurazioni espresse recentemente dal ministro De Micheli: il Friuli Venezia Giulia e il suo capoluogo meritano rispetto”. Lo scrive il deputato di Forza Italia Roberto Novelli annunciando un’interrogazione parlamentare, firmata anche dalla deputata e coordinatrice regionale azzurra Sandra Savino, sulla cancellazione da parte di Alitalia della tratta Roma-Trieste.

“Com’era facile intuire osservando la tempistica che andava allungandosi, la trattativa per riattivare quanto meno i voli tra Ronchi e Roma, se non quelli per Milano Linate, è andata arenandosi e a oggi non sembrano esserci prospettive. Imbarazzante, in questa vicenda, è il silenzio del Governo e della maggioranza a guida Pd-M5s: pronti a inondare di denaro pubblico Alitalia, senza pretendere un servizio efficiente in tutto il territorio”. Così la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia) commenta le notizie di stampa secondo le quali non c’è in vista alcun accordo – quanto meno per l’estate - tra Trieste Airport e Alitalia.

“Il consiglio regionale, comprese le forze che fanno riferimento al Governo giallorosso, deve far sentire subito la propria voce – aggiunge Piccin -: la mozione depositata da Forza Italia, a prima firma della sottoscritta, ha l’obiettivo di dare un mandato unanime alla giunta regionale a esercitare una forte pressione nei confronti del Governo, affinché il piano industriale di rilancio di Alitalia e il piano aeroporti su cui lo stesso esecutivo Conte sta lavorando comprendano lo sviluppo dei collegamenti da e verso Trieste Airport e un’ulteriore valorizzazione di questo scalo. Vogliamo un investimento a lungo termine della compagnia di bandiera sull’aeroporto del FVG, considerando il forte impegno in termini di finanziamenti pubblici alla sua “rinascita” e la valenza dell’infrastruttura in termini di posizione geografica, centrale in Europa, di intermodalità, di qualità di servizi e di potenzialità nell’attrarre nuovi passeggeri. I numeri di passeggeri in crescita, prima dell’emergenza Covid-19, dimostravano queste potenzialità e altre compagnie, come Ryanair e Volotea, stanno dimostrando di crederci, avendo incrementato voli e destinazioni”.

“Il Governo, in questa fase, non fa nulla per la nostra Regione su tutti i fronti – attacca Piccin -, anzi, sembra cerchi di ostacolarla e di svilirne la specialità. Nell’ordine, ha respinto pretestuosamente un ordine del giorno di Forza Italia per la rinuncia del contributo straordinario Fvg al risanamento della finanza pubblica, ha impugnato norme regionali tra cui il taglio delle tasse ai Comuni a favore delle imprese e non muove un dito sul ripristino dei collegamenti tra l’aeroporto regionale e i principali hub nazionali”.

"Alitalia continua a comportarsi come il 'padrone' nei confronti dei 'vassalli', dimenticando che il contribuente italiano l’ha salvata e continua a salvarla con il proprio denaro. Intanto, la Giunta Fedriga assiste alla finestra la perdita di dignità del Fvg". A dirlo è il vice capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, commentando la notizia del mancato accordo tra Alitalia e Trieste Airport per la riattivazione del collegamento aereo con Roma.

"L’assessore Pizzimenti, anziché preoccuparsi solo di accusare qualcuno (il Governo in questo caso), dia dignità al nostro territorio: pensi a interloquire con il ministero e a lavorare a una soluzione per il Friuli Venezia Giulia che consenta di ritornare a una situazione di decenza nei collegamenti aerei con Roma per i cittadini, gli enti e le imprese della nostra regione". Infine, conclude Moretti, "con questo vergognoso comportamento, Alitalia, che dovrebbe farsi carico dei territori, non si può certo considerare un alleato né di Trieste Airport, né dei cittadini del Friuli Venezia Giulia".

"Qualcuno vorrebbe dimenticare in fretta il bando di Trieste Airport andato deserto, frutto delle scelte dell'ex Giunta Serracchiani, una situazione di stallo superata solo dal coraggio e dal buonsenso di questa amministrazione, che è riuscita a creare le condizioni per attrarre partner in grado di assicurare un servizio essenziale per la comunità". Lo scrive in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, che si dice "sconcertato per il maldestro tentativo di alcuni esponenti del Partito Democratico di puntare il dito verso la Regione, che invece è la prima ad essere danneggiata dal vuoto decisionale del Governo su Alitalia".

"La compagnia di bandiera è costata fino, ad oggi, ai contribuenti 12,5 miliardi e rappresenta attualmente l'operazione più impegnativa del Governo con la maturazione del progetto di una nuova società, Alitalia Tai, partecipata a maggioranza dal ministero dell'Economia tramite una newco con una cifra di partenza di tre miliardi. Il Governo - spiega ancora Bordin - dovrebbe, oltre che occuparsi di limitare le perdite per Alitalia, far funzionare la compagnia aerea garantendo un servizio dignitoso ai cittadini di tutte le aree del Paese".

Il consigliere conclude ricordando come "l'ingresso squisitamente assistenzialistico dello Stato nelle aziende private è nel Dna di questo Governo come lo dimostrano, oltre ad Alitalia, prima il salvagente pubblico per l'Ilva e poi il costoso ingresso di Cdp nel capitale Aspi sulla partita autostradale".

"E’ assolutamente miope l’atteggiamento di Alitalia di non fare ripartire da subito i voli dal Friuli Venezia Giulia. Siamo nel pieno di una stagione estiva che finalmente ha cominciato a vedere dei numeri positivi. Le persone, se pur con le dovute precauzione, hanno cominciato a riconquistare fiducia nei mezzi di spostamento. Perciò riteniamo inspiegabile la motivazione data da Alitalia per giustificare la sua scelta nella mancanza di domanda”, commenta il segretario regionale della Fit Cisl Fvg, Antonio Pittelli. "Riteniamo, invece, che la domanda vada intercettata, con tutti gli strumenti ritenuti idonei e fra questi sicuramente non risulta la totale cancellazione dell’offerta. Si ricorda inoltre che sull’aeroporto di Trieste sono stati fatti numerosi investimenti e che ancora la situazione dei lavoratori del settore è molto critica. I cittadini del Friuli Venezia Giulia meritano una maggiore attenzione da parte della compagnia di bandiera, anche in considerazione dei soldi pubblici, provenienti anche dalla nostra regione, ricevuti".

“È una vergogna che il governo nazionale giallo - rosso continui a penalizzare la nostra regione sul piano dei collegamenti aerei con Roma e Milano". Così si sono espressi i tre consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Claudio Giacomelli, Alessandro Basso e Leonardo Barberio in merito alle notizie apparse oggi sulla stampa, secondo le quali non c’è ancora nessuna prospettiva di ripristinare, a breve, i 4 voli al giorno persi su Roma e i due in meno su Milano.

“Già un anno fa, nel luglio del 2019, avevamo presentata una mozione urgente per scongiurare il rischio di una incomprensibile emarginazione dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia da parte di Alitalia, hanno ricordato i consiglieri di Fratelli d’Italia. Volevamo sensibilizzare il Governo Conte sul fatto che, dopo le inaccettabili riduzioni dei voli verso Milano, che di fatto tagliano fuori la nostra regione dal più importante centro economico finanziario del Paese, con la riduzione di quelli per Roma venivamo tagliati fuori anche dal suo centro politico amministrativo".

“Allo stesso modo, hanno continuato i tre esponenti del partito della Meloni, a fronte dei tagli dovuti all’emergenza da Covid-19, tutto il partito regionale di Fratelli d’Italia si è attivato nei rispettivi ambiti di competenza, per assicurarsi che non appena la crisi epidemiologica si fosse attenuta, la compagnia di bandiera avrebbe ripreso immediatamente la piena funzionalità dei voli da e per Roma e Milano".

“Purtroppo - continuano Giacomelli, Basso e Barberio - il Governo Conte, sostenuto da PD e M5S, ha voluto penalizzare la nostra regione. I collegamenti, infatti, sono quotidianamente impiegati da gente che si deve spostare per motivi di lavoro. Dirigenti di azienda, imprenditori o liberi professionisti hanno la necessità di potersi recare nel resto d’Italia frequentemente anche in giornata e non è possibile aggiungere un’altra criticità alla già difficile situazione economica”.

“Ancora una volta, concludono i tre esponenti di Fratelli d’Italia, il governo centrale si dimostra indifferente alle sorti della nostra regione, di fatto isolandola rispetto ai principali centri economici e amministrativi del Paese".

"Che la compagnia di bandiera fermi i voli nel Fvg in piena stagione turistica è assurdo e inammissibile, penalizzare in questo momento così la nostra Regione crea danni pesanti all'economia e all'immagine del territorio, il Governo intervenga subito con Alitalia perchè riattivi i collegamenti", così si esprime Giorgio Cecco di Progetto Fvg. "I cittadini e le imprese del Friuli Venezia Giulia non sono certo contribuenti di serie B e quindi hanno il sacrosanto diritto di pretendere l'adeguato servizio".