Allacciamento alla rete fognaria, in arrivo contributi fino al 70 per cento

Il contributo per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica negli agglomerati interessati alla procedure di infrazione, come nei comuni di Cervignano, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, sarà pari al 70 per cento della spesa complessiva con un limite di 3.500 euro a intervento qualora il richiedente presenti un Isee inferiore o uguale a 29mila euro, al 60 per cento con Isee superiore a 29mila euro o in caso di mancata presentazione, al 65 per cento nei casi in cui la domanda di contributo sia stata presentata dall'amministratore del condominio o dal mandatario dei condomini.



È quanto contenuto nel nuovo regolamento per la concessione di contributi ai privati finalizzati all'allacciamento alla rete fognaria pubblica, approvato recentemente dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, che dovrà essere trasmesso al Consiglio delle autonomie locali (Cal) prima dell'approvazione definitiva.



Lo spiega in una nota il capogruppo regionale della Lega Salvini, Mauro Bordin, primo firmatario della mozione 37 che aveva impegnato la Giunta regionale, indicando la via per risolvere un gravoso problema che da molti anni interessa molte famiglie dei comuni della Bassa Friulana soggetti ad infrazione.



"Si tratta - evidenzia con soddisfazione Bordin - di un importante risultato che interessa 1.600 famiglie dei comuni di Cervignano, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, il cui obiettivo

è di eliminare il vincolo dell'Isee, stabilire dei limiti contributivi più elevati e abbattere concretamente i costi a carico delle famiglie in un momento socio economico complicato".



"L'incentivo - prosegue il consigliere della Lega Salvini - è volto a stimolare gli utenti ad allacciarsi, ad evitare lo scontro tra cittadini ed amministrazioni comunali e a garantire e

tutelare la qualità dell'ambiente. Grazie all'impegno dell'assessore Scoccimarro e del direttore Canali, la Giunta Fedriga ha approvato un regolamento che rispecchia la volontà

della mozione".



"Nelle prossime settimane - annuncia Bordin in conclusione - saranno organizzati degli incontri pubblici sul territorio per illustrare ai cittadini il regolamento e la possibilità di

accedere ai contributi".



Per quanto riguarda il contributo rivolto ai Comuni non soggetti ad infrazione comunitaria, ricorda infine Bordin, sarà invece pari al 50% della spesa complessiva qualora il richiedente

presenti un Isee inferiore o uguale a 29mila euro, al 40 per cento se superiore a 29mila euro o in caso di mancata presentazione, al 45 per cento nei casi in cui la domanda di

contributo sia stata presentata dall'amministratore del condominio o dal mandatario dei condomini.