Alloggi Ater, 'bocciato' il Comune di Monfalcone

La Corte d'appello di Trieste ha respinto i ricorsi presentati nel 2021 da Regione, Ater di Gorizia e Comune di Monfalcone contro la decisione di primo grado, che aveva imposto l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione degli alloggi convenzionati di 15 cittadini stranieri di nazionalità asiatica e 35 residenti bengalesi.

“Il Comune di Monfalcone prende atto della decisione della Corte di Appello di Trieste relativa alla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi Ater. Le sentenze, ovviamente, si rispettano, tuttavia l’Amministrazione comunale rimane ferma nel suo convincimento della validità e della correttezza della Regolamentazione regionale che ha fatto da riferimento per il bando Ater”, commenta il sindaco Anna Maria Cisint.

“La norma regionale ha la finalità di garantire la parità dei diritti tra tutti i cittadini relativamente alla verifica del possesso degli specifici requisiti, sia per poter accedere a un’abitazione pubblica sia rispetto alla disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti che, se viene a mancare, determina di fatto una vera e propria discriminazione nei confronti degli italiani e dei comunitari e crea una condizione di disparità dividendo i residenti fra serie A e serie B in merito alla titolarità di altri immobili di proprietà che preclude, giustamente, l’accesso ai benefici”.

“Il Regolamento regionale, infatti, ha stabilito una norma di assoluta equità prevedendo la presentazione della documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare, per i quali è richiesta l'assegnazione, non siano proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza. La città di Monfalcone è una realtà ad alta tensione abitativa e ad alta presenza di stranieri ed è, quindi, evidente come senza un rigoroso rispetto di questo principio si determinino situazioni di grave disparità proprio verso le famiglie italiane più fragili. Per queste ragioni il Comune di Monfalcone ha condiviso il provvedimento regionale e il bando dell’Ater e ha ritenuto di costituirsi a sostegno della conferma dei criteri di assegnazione della graduatoria”, conclude Cisint.

"Nonostante sia inciampata più volte in questioni di legittimità e sia stata ripetutamente soccombente di fronte ai Tribunali, la Giunta Fedriga, ora insieme al Comune di Monfalcone, si trova nuovamente sconfitta davanti a un Tribunale che sancisce ancora una volta il carattere discriminatorio delle norme volute e promosse dalla Lega anche su tema della casa", commenta il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti.

"Siamo di fronte a una norma propagandistica e discriminatoria che sta solo alimentando ingiustizie e tensioni sociali di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Questa è l'ennesima conferma di quanto sia sbagliato, demagogico e da abrogare al più presto questo dettato normativo e come sia necessario che si rientri nei binari della legalità e legittimità giuridica", conclude Moretti.