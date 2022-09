Altri 1,23 milioni per 54 start up Under 40

Ammontano a 1,23 milioni di euro i fondi che la Regione destinerà al riparto su base provinciale delle risorse destinate alla concessione di contributi a fondo perduto a favore di start up e spin-off della ricerca costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età. La suddivisione è stata definita all'interno di una delibera che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive, ha approvato nel corso dell'odierna seduta dell'esecutivo.

Le risorse ripartite serviranno a scorrere le graduatorie dei progetti ammissibili non ancora finanziati per carenza di risorse, presentati a valere sul bando approvato l'anno scorso con presentazione delle domande dal 9 dicembre 2021 sino al 27 gennaio 2022. Con l'assegnazione di questa delibera, la dotazione complessiva del bando passa dagli attuali 2,5 milioni a 3,73 milioni di euro. Con questo ultimo riparto si potranno finanziare ulteriori 54 progetti in graduatoria, portando il numero complessivo dei progetti finanziati a 150, ossia circa il 67% di quelli ammissibili.

Le risorse presenti in delibera sono state così ripartite: 546 mila 379 euro a Udine, 264 mila 694 euro a Pordenone, 220 mila 309 euro a Gorizia e infine 198 mila 616 euro a Trieste. I fondi vanno a finanziare i costi di 54 progetti con la seguente distribuzione territoriale: 23 a Udine, 12 a Pordenone, 11 a Trieste e 8 a Gorizia. I contributi vanno a coprire le spese di primo impianto, quelle per l'acquisizione di servizi forniti da centri di coworking, nonché per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ma anche quelle che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali.

I progetti finanziati prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 10 mila euro mentre l'intensità massima del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile. Il limite massimo del sostegno concedibile per ciascuna domanda è pari a 40 mila euro.