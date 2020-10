Ambiente, accordo triennale tra Regione e Arpa Fvg

"Arpa Fvg è la costola operativa della Regione nel monitoraggio e l'attuazione delle politiche ambientali ed è obiettivo e impegno di questa Amministrazione valorizzarla, riconoscendo l'operato dei dipendenti e non trascurando investimenti per potenziarne le dotazioni tecniche".



Lo ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, che oggi a Trieste ha sottoscritto un'intesa con le organizzazioni sindacali di comparto, sull'attribuzione delle risorse aggiuntive per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia.

"Con l'intesa siglata oggi - ha aggiunto Scoccimarro -, la Regione conferma il percorso avviato nel precedente triennio e teso a migliorare sotto il profilo organizzativo l'Agenzia e a potenziarne le attività strategiche, in un quadro di generale trasformazione dettata anche dalle recenti norme nazionali che puntano a istituire un sistema a rete per la protezione e la ricerca ambientale".



L'accordo fissa a 88.750 euro l'importo per il 2020: "si tratta di risorse aggiuntive legate a progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione regionale - ha spiegato l'assessore - che riguardano diversi ambiti cruciali per il territorio, quali la tutela della qualità dell'aria, le attività di dragaggio, quelle relative alla gestione dei rifiuti e la prevenzione dell'amianto. Sono contemplate dall'intesa anche le attività di controllo e di formulazione dei pareri, le linee di lavoro innovative legate alle direttive nazionali e le iniziative legate alla riorganizzazione gestionale ed efficiente dei servizi erogati".



L'intesa sotto il profilo normativo ha durata triennale e sarà finanziata anche per gli esercizi 2021 e 2022 quantificando la disponibilità economica con le future leggi di stabilità.