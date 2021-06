Ambiente e infrastrutture, Fvg verso il Green Deal

Un Green deal europeo da concretizzarsi, per quanto concerne l'ambito ambientale, attraverso il pacchetto Pronti per il 55% (in tema di abbassamento delle emissioni entro il 2030) e una programmazione riservata all'economia circolare. Nell'ambito delle infrastrutture e del territorio, invece, è necessario affidarsi a un'attenta ed equilibrata gestione della mobilità sostenibile e intelligente, allargata con lungimiranza al campo della connettività digitale.

I documenti relativi alla Sessione europea 2021, attraverso le esposizioni dei due assessori regionali competenti nelle specifiche tematiche, Fabio Scoccimarro e Graziano Pizzimenti, hanno iniziato il loro percorso in seno alle singole Commissioni permanenti del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Una serie di attività che, passando anche attraverso le audizioni in programma la prossima settimana al cospetto della V Commissione e dei componenti del Tavolo per la terza ripartenza, condurranno i lavori legati alla Sessione europea fino all'approdo all'attenzione dell'Aula, mercoledì 23 giugno, per una seduta incentrata sull'argomento specifico.

La prima Commissione consiliare coinvolta è stata la IV che, presieduta da Mara Piccin (Forza Italia), ha valutato le relazioni degli assessori Scoccimarro (intervenuto in modalità telematica) e Pizzimenti, concedendosi la possibilità di avanzare ulteriori osservazioni e proposte entro il 17 giugno.

Scoccimarro, ricordando le attività della sua direzione sia sul fronte climatico che su quello delle energie rinnovabili, ha segnalato il forte impatto che esse avranno anche sul progetto Nipoti (pensato per consegnare un ambiente sano alle future generazioni) e la legge FvGreen che vedrà la luce nel corso dell'estate. Tra i settori citati quelli legati al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Ue (Ets), al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Cbam) e al Regolamento sulla condivisione degli sforzi, nonché alla riduzione delle emissioni di metano e CO2, insieme alla tassazione dei prodotti energetici. Senza dimenticare la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi.

Pizzimenti ha invece ricordato, inserendoli nel contesto comunitario con le sue strategie e i suoi vincoli, le iniziative non solo legislative che interesseranno il Fvg nel corso del prossimo triennio sotto il profilo della connettività viaria e digitale. "Saranno il riferimento per lo sviluppo di iniziative integrate volte al potenziamento delle infrastrutture regionali - ha specificato - per raggiungere gli obiettivi climatici del Green Deal e garantire il diritto alla mobilità di persone e merci, attraverso modalità sostenibili, intelligenti e resilienti".

In tale contesto, sono state rimarcate le azioni operate per favorire la mobilità sostenibile, anche a carattere transfrontaliero, a partire dagli investimenti operati sul materiale rotabile ferroviario e i servizi di trasporto pubblico locale per garantire "un sistema competitivo, sicuro, accessibile e a prezzi abbordabili". Significativi e legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) saranno anche gli interventi per il potenziamento della linea ferroviaria Udine-Cividale e la ciclovia Trieste-Lignano-Venezia.

I consiglieri Cristian Sergo (M5S), Diego Moretti (Pd) e Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) hanno chiesto dettagli e approfondimenti a entrambi gli assessori. Nei confronti di Scoccimarro i quesiti sono stati concentrati soprattutto su accise, grandi derivazioni idroelettriche e tempistiche. Pizzimenti, invece, è stato coinvolto insieme ai suoi uffici in merito alle norme post Euro 6, alla rete transeuropea dei trasporti (Ten-T) e ai corridoi ferroviari.

Honsell, in particolare, nel campo della digitalizzazione e dell'open source ha auspicato "la massima determinazione, affinché la didattica a distanza non crei difficoltà incolmabili e venga evitato il rischio di disparità territoriali, soprattutto se non si mette l'accento sull'omogeneità".