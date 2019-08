La consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, interviene sul tema all'onore delle cronache locali degli ultimi giorni e cioè la discussione sugli ammanchi nei bilanci delle Aziende per l'assistenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia.



"Ed eccoci di nuovo costretti alla ricorrente annuale discussione sui buchi nei conti della Sanità, che per come viene impostata è priva di senso", afferma la Liguori, a detta della quale, se l'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, "è arrivato persino a nascondere 50 milioni di fondi ai commissari delle Aziende da lui stesso nominati, si tratta di uno stratagemma che certamente non può essere segno di buona amministrazione ma sembra più l'azione disperata di chi non sa come fare a gestire in modo responsabile il bilancio più importante della nostra Regione".



Per la consigliera di opposizione "se veramente il tema della sostenibilità della principale voce di spesa del bilancio regionale fosse modificare il modo con cui le risorse vengono attribuite alle Aziende - e io non lo escludo affatto -, ciò meriterebbe di essere discusso urgentemente in III Commissione consiliare.



"Evidentemente - ha concluso la Liguori - alla discussione seria si preferisce la polemica politica su chi abbia lasciato il buco più grande tra centrodestra e centrosinistra, che così posta e detta in altro modo è solo un'insensata gara a chi arranca di meno a star dietro a una spesa comunque fuori controllo. E gli ammalati stanno a guardare".