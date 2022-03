Ampliamento Kronospan, audizione in Regione

Giovedì 17 marzo alle 10.30, le portavoce del Comitato Abc - Ambiente Bene per le Comunità sono state invitate a un'audizione con la IV Commissione regionale, in merito alla petizione presentata a settembre 2021 contro il progetto di ampliamento dell'impianto Kronospan di San Vito al Tagliamento.

Contemporaneamente un gruppo di persone si troverà a Trieste, davanti alla sede della Regione, in piazza Oberdan, per un presidio silenzioso. “Ci auguriamo che la questione venga approfondita dalla IV Commissione e che la petizione sia portata in Consiglio regionale per un'ampia e completa discussione”, commentano dal Comitato Abc.

“Se ci troviamo a più di un anno dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione e gli enti competenti, dal punto di vista tecnico, continuano a chiedere all'azienda integrazioni, significa che il progetto è vasto, complesso e anche lacunoso. Perché siamo contrari? Mancano dati completi sulla situazione di partenza del livello d’inquinamento dell'ambiente e dello stato di salute della popolazione. La nostra zona è soggetta a risanamento, a causa dei numerosi sforamenti dei limiti di legge delle polveri sottili (50 giornate nel 2020, a fronte dei 35 consentiti - dati rilevati dalla centralina di Morsano al Tagliamento posta a diversi km da San Vito)”.

“Lo stabilimento – proseguono dal Comitato Abc - si trova in zona industriale Ponte Rosso, ubicata vicino a centri abitati e circondata da terreni agricoli. Milioni di tonnellate di rifiuti legnosi non vengono recuperati in Regione ma in tutta Italia e in parte dell'Europa. Il trasporto via camion comporta un traffico ingestibile da San Vito e dagli altri comuni coinvolti (come Casarsa). L'inceneritore da 43MW brucerà all'anno più di 100.000 tonnellate di scarti di rifiuti legnosi, per produrre energia assieme a due cogeneratori a gas. Nessun uso di fonti rinnovabili. Le emissioni inquinanti previste sono così notevoli da creare danni all'ambiente e alle persone nel presente e nel futuro”.

“La portata e il volume delle acque di pioggia scaricate nelle rogge aumenterà notevolmente e causerà inquinamento della falda freatica. Ci sono irregolarità urbanistiche. La costruzione di tre ciminiere alte 40 metri vicinissime all'argine del Tagliamento modificano l'ecosistema e deturpano il paesaggio. Riteniamo che l'approvazione o meno di un progetto così impattante non debba essere limitata alla competenza tecnica degli enti regionali preposti, perché implica una responsabilità politica. L'iniziativa economica privata viene tutelata ma non deve rappresentare un danno per la collettività”.

“Ricordiamo che i limiti di legge italiani non sono aggiornati e non garantiscono la tutela della salute. L'Oms indica che una riduzione del limite dei Pm10 da 50 a 20 microgrammi/mc, comporterebbe un calo del 15% della mortalità causata dall'inquinamento atmosferico. Auspichiamo che la Regione Friuli Venezia Giulia tenga conto delle recenti e importanti modifiche alla Costituzione Italiana, che affermano che l'iniziativa economica non può arrecare danno alla salute e all'ambiente. Inoltre, che persegua gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e di neutralità climatica entro il 2050. Ci aspettiamo quindi dai nostri rappresentanti politici azioni concrete e coerenti”.

“Più di 6.000 cittadini hanno firmato la petizione cartacea, numero da sommare ai circa 1.500 che hanno firmato online, perché contrari al progetto di ampliamento della Kronospan”, conclude il comitato Ambiente Bene per le Comunità.