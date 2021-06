Ampliamento Kronospan, il Comitato Abc in Regione

Durante una sospensione degli odierni lavori d'Aula, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, affiancato dai capigruppo, ha ricevuto nella sala Gialla del palazzo consiliare i rappresentanti del Comitato Abc - Ambiente bene per le comunità di San Vito al Tagliamento.

Svoltosi su richiesta del capogruppo dei Cittadini, Tiziano Centis, l'incontro ha consentito alla delegazione, protagonista di una manifestazione silenziosa in piazza Oberdan, di esprimere le proprie proposte e una diretta testimonianza in relazione al progetto di ampliamento dell'impianto Kronospan.

Tra le istanze avanzate dal Comitato, che ha anticipato la presentazione di una petizione tematica, quella della sospensione dell'iter realizzativo per un anno solare in attesa di dati precisi in merito alle emissioni nell'aria del territorio, al fine di valutarne l'impatto ambientale.

"San Vito è uno dei comuni con il più alto numero di aziende con autorizzazione integrata ambientale in regione", hanno spiegato dal Comitato. "Nonostante ciò, nessuna centralina fissa di monitoraggio è mai stata installata nel comune per registrare i valori degli inquinanti emessi sul territorio. La centralina più vicina, quella di Morsano al Tagliamento (11 chilometri a sud della zona industriale), misura unicamente PM10 e ozono, mentre altre centraline in regione rilevano fino a 7 inquinanti diversi. Tale centralina nel 2017 registrava 45 giornate annuali di sforamento per PM10, a fronte di un limite di legge di 35 giorni annui. Nel 2020, nonostante il lockdown, le giornate di sforamento sono state ben 50 e quest'anno, in soli sei mesi, siamo già a 29 sforamenti".

"Il progetto di Kronospan prevede di aumentare notevolmente le emissioni comunali: dal 35% al 50% in più delle polveri, 25% in più dei composti organici volatili, quasi il 50% in più di ossidi di azoto, 20% di ossidi di zolfo e il 100% in più di diossine. Le valutazioni di ricaduta effettuate si basano unicamente su stime ricavate dai dati della centralina di Morsano o addirittura di Udine o Osoppo (per PM2,5 e formaldeide). Il tutto a fronte di una pianificazione regionale di miglioramento della qualità dell'aria che è in fase di aggiornamento e recenti normative e direttive europee che richiedono agli Stati membri di abbassare drasticamente le emissioni e adeguare i limiti di legge alle raccomandazioni dell'OMS, portando ad esempio il limite dei PM 10 da 50 a 20 microgrammi al metro cubo".

"Per tutto ciò, noi abbiamo richiesto ai rappresentanti del Consiglio regionale di sospendere l'iter autorizzativo di Kronospan, finché non saranno disponibili i dati di ricaduta di almeno tutto un anno solare tramite l'installazione di una centralina fissa di monitoraggio. Solo con tali dati si potrà procedere con la valutazione del progetto e dei suoi effetti ambientali e sanitari. Riteniamo che ci siano tutti i margini di legittimità per agire in tal senso a tutela della salute e abbiamo richiesto che tale moratoria venga portata in discussione nel prossimo assestamento di bilancio regionale", conclude il Comitato Abc.

"Siamo soddisfatti che questo incontro si sia potuto svolgere e ringraziamo il presidente Zanin per aver concesso ai manifestanti del Comitato Abc la possibilità di portare le proprie istanze all'attenzione del Consiglio regionale. La proposta di attendere per un anno le misurazioni reali della qualità dell'aria, al fine di poter valutare con maggiore precisione la situazione di partenza, costituisce una proposta di assoluto buon senso, perché pensiamo che quando si tratta di tutela della salute pubblica si debba adottare sempre un atteggiamento di massima prudenza. Ci auguriamo e faremo la nostra parte affinché il Consiglio possa decidere in tal senso" rimarcano Tiziano Centis e Simona Liguori (Cittadini), prendendo la parola a margine del flash mob.

"Nel corso dell'incontro - ricorda la nota civica - i rappresentanti del Comitato (Eleonora Frattolin, Lucia Mariuz e Ruben Colussi) hanno rappresentato le proprie istanze al presidente Zanin, chiedendo ai consiglieri regionali di raccogliere la loro proposta. Ovvero, quella di sospendere l'iter autorizzativo, finché non si saranno potute svolgere le misurazioni della qualità dell'aria di San Vito al Tagliamento, vista l'attuale mancanza di una centralina di monitoraggio. Per il Comitato è necessario almeno un anno di misurazione reale prima di poter valutare la situazione ante operam".

"Oggi abbiamo incontrato in Consiglio regionale una delegazione di cittadini che vivono nella zona di San Vito e Casarsa che hanno promosso una raccolta di firme e un'Inchiesta Pubblica contro l'autorizzazione di un nuovo grande impianto per la gestione e recupero di rifiuti legnosi nella zona industriale di Ponte Rosso", commenta Furio Honsell, consigliere di Open Sinistra Fvg.

"Secondo gli studi presentati dalla stessa azienda, aumenteranno tutte le emissioni più pericolose, in un territorio della nostra regione nel quale è già superato annualmente il numero delle giornate di sforamento. Il Comitato ha chiesto che vengano allestite al più presto centraline per il monitoraggio dell'aria direttamente nella zona industriale, con le quali rilevare per un anno i dati che sono soggetti a stagionalità, al fine di valutare con precisione la situazione presente. Come Open Sinistra Fvg esprimiamo il pieno sostegno al Comitato e ci adopereremo perché siano approvate al più presto delibere adeguate. Esprimiamo anche sconcerto per il fatto che le attuali centraline più vicine siano nel comune di Morsano e una zona industriale importante sia priva di adeguati sistemi di rilevamento", conclude Honsell.