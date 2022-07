Ampliata la cessione dei crediti del Superbonus

“L'emendamento al Dl Aiuti approvato dalla maggioranza va nella direzione attesa da imprese e famiglie. Abbiamo compiuto un passo importante per consentire a centinaia di cantieri e tante aziende del settore di continuare a lavorare. Bisogna proseguire così e perfezionare l’attuazione della norma che permetta di disincagliare i crediti giacenti nei cassetti fiscali delle imprese”. Lo dichiara la presidente del gruppo Pd Debora Serracchiani, dopo il via libera da parte delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera all'emendamento al dl Aiuti che amplia la cessione dei crediti del Superbonus al 110% e degli altri bonus edilizi.

“Si possono vedere limiti ma il 110% - spiega la capogruppo dem -- ha dato una spinta al sistema economico in un momento di crisi acutissima, che peraltro non si è concluso. Siamo soddisfatti del risultato e continuiamo a lavorare per stabilizzare il sistema sui pilastri del Pnrr e con le misure sull’energia anche se – conclude - oggettivamente ci confrontiamo con un quadro geopolitico estremamente mobile”.