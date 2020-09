Anche a Fiume Veneto non si vota nelle scuole

E’ giunta nei giorni scorsi la delibera della commissione elettorale circondariale di Pordenone che accoglie la proposta del comune di Fiume Veneto di spostare l’allestimento dei seggi elettorali, storicamente previsti in alcune scuole del territorio, in altri edifici.

“Abbiamo individuato – dichiara il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton - una diversa collocazione dei seggi elettorali per il referendum previsto il 20 e 21 settembre. Lo spostamento è un’operazione per nulla banale che, in seguito al via libera giunto giovedì scorso, consentirà, agli alunni fiumani di non sospendere le lezioni a una settimana dall’avvio dell’anno scolastico, per lo svolgimento della consultazione referendaria".

I seggi n. 1-7-8-9-10, attualmente ubicati nella scuola secondaria, troveranno posto nella palestra della scuola primaria del capoluogo; i seggi 2-3, siti nella scuola primaria di Bannia, saranno allestiti nella palestra comunale in piazza Chiarandini; il seggio 5, nella scuola primaria di Cimpello, sarà spostato nei locali della mensa scolastica, sempre nella piazza della frazione.

"Per ottenere il via libera, si è reso necessario predisporre i nuovi piani di sicurezza e adeguare i locali alle disposizioni anti-Covid, per renderli coerenti con le line guida ministeriali. Un ringraziamento va agli uffici comunali che si sono prodigati per aver ottenuto, tra i primi comuni in regione, questo importante risultato che consentirà di garantire la continuità delle lezioni scolastiche in un anno travagliato come questo 2020", conclude Canton.