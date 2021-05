Anche a Gorizia un’autostrada delle api

Anche a Gorizia potrebbe nascere un’autostrada delle api, ovvero un percorso fiorito che, sulla scorta di quanto accade anche in alcune metropoli europee – come Oslo, Londra o Milano – consenta la sopravvivenza di questo insetto, fondamentale per la biodiversità. A illustrare il progetto è la consigliera comunale di Forza Italia, Nicol Turri, che ha presentato un ordine del giorno.

“Il percorso fiorito, partendo dalla periferia, potrebbe passare anche per i luoghi storici e attrattivi della città, garantendo agli insetti impollinatori, in particolar modo alle api, possibilità di trovare ristoro, collegando le aiuole già esistenti e coinvolgendo anche i privati in questa ‘autostrada’ che, in futuro, potrebbe svilupparsi anche su tutto il territorio provinciale e transfrontaliero”, spiega Turri.

“L'idea è nata dopo che alcuni apicoltori locali mi hanno trasmesso la loro passione, facendomi capire realmente il valore alle api. Ci stavo lavorando da tempo ma, vista la pandemia, avevo inizialmente deciso di non presentarla… Credo, invece, possa portare una luce ulteriore nella nostra città e, proprio ora, c’è bisogno di speranza e rinascita. Sono convinta che sia un progetto importante e realizzabile per il territorio, sfruttando anche il ruolo di Capitale europea della Cultura 2025 con Nova Gorica e la candidatura a Patrimonio dell'Unesco Collio-Brda. Personalmente sono molto felice di questa iniziativa, spero possa piacere e che vi possano aderire quante più persone possibili”.