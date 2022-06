Anche a Udine e Pordenone la protesta delle pentole vuote

Anche a Udine e Pordenone è andata in scena la protesta delle 'pentole vuote'. Dalle 11.30 alle 13, con presidi in via Pracchiuso a Udine e in piazza del Popolo a Pordenone, contemporaneamente alla manifestazione regionale davanti alla Prefettura di Trieste.

In entrambe le piazze le Delegazioni del Movimento Difesa del Cittadino Fvg hanno consegnato ai Prefetti una piattaforma unitaria d'interventi per calmierare i prezzi e combattere la speculazione. In particolare, il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, alle 11.45, si è presentato personalmente nell'area destinata al presidio vigilata da diversi agenti della Digos e dalla Polizia locale, alla quale ha presenziato anche il consigliere regionale Furio Honsell e ha visionato la guida Sos Debiti, conversando in via preliminare con il presidente Mdc Fvg, Raimondo Englaro sul fenomeno del sovraindebitamento.

Alle 12:15, il Prefetto ha poi ricevuto la Delegazione; il colloquio con Englaro e Atzori è durato 50 minuti, durante il quale sono state trattate le principali proposte unitarie delle associazioni dei consumatori, in primis l'attivazione del Comitati territoriale di sorveglianza sui prezzi, per monitorarne l’andamento e contrastare fenomeni speculativi in sinergia con Mr. Prezzi.

Il Prefetto ha focalizzato l'attenzione sulle conseguenze di breve e medio periodo del carovita e del caro energia, alla tempesta perfetta da "stagflazione" e dell'imminente aumento dei tassi Bce con ricadute dirette anche sulle rate dei mutui e dei prestiti, per poi concentrarsi sulle attività degli sportelli Sos Debiti e sulle risultanze dei monitoraggi.

Ha manifestato la volontà di mantenere un contatto diretto con la nostra associazione per seguire gli sviluppi del fenomeno "sovraindebitamento" in Friuli, che interessa 25.825 famiglie (su 564.618), di cui il 6,4% a rischio di cadere in povertà, il 12,6% relativamente povere, con un importo medio di debito in Fvg di 11.427 (ultimi 20 anni raddoppiato), il 27,5% di famiglie con risorse economiche scarse, il 2,5% con risorse assolutamente insufficienti, e aver ceduto parte del tesoretto di famiglia in oggetti preziosi per una media di 2.177 euro a nucleo famigliare, oltremodo con le sofferenze bancarie in capo alle famiglie consumatrici aumentate di ben 5 milioni.

A Trieste e nel Friuli Centrale, si registra quasi il 48% del totale dei nuclei beneficiari della MIA (Misura Attiva di Sostegno al Reddito) erogata dalla Regione. Ciò che ha rimarcato Englaro al Prefetto Marchesiello è l'esigenza di tenere sotto controllo le tante famiglie a rischio di usura e/o estorsione e dai professionisti della soluzione del debito che promettono di “sistemare i debiti senza soldi” e in realtà non offrono una concreta soluzione per chi si trova nell'impossibilità di onorare i propri debiti, inclusi quelli fiscali, limitandosi a farsi esborsare i pochi soldi rimasti a disposizione.

Il Prefetto stesso si è impegnato a trasmettere al Ministro del'Interno il documento unitario, consegnatogli a mano, con le proposte delle associazioni dei consumatori, condividendo l'importanza della consultazione preventiva delle associazioni riconosciute per l'assunzione di provvedimenti in materia di prezzi e politica energetica.

In Prefettura a Pordenone, il Vicario del Prefetto, Giampaola Modolo, ha ricevuto la Delegazione composta dal coordinatore provinciale Colosimo Serafino e dal segreterio Giovanni Toffoli, dai quali ha accolto - brevi manu - le proposte unitarie delle associazioni da sottoporre al Prefetto Domenico Lione.

“Molto significativa anche simbolicamente la manifestazione protesta delle pentole vuote organizzata oggi dal Movimento Difesa del Cittadino presso la Prefettura di Udine", commenta Furio Honsell (Open Sinistra Fvg). "Le medie statistiche infatti non rendono conto del numero crescente nella nostra regione di famiglie con risorse economiche scarse a causa dell'inflazione e che si ritrovano a essere sovraindebitate, come nella crisi del 2008. Bene fa il Movimento Difesa a richiamare l'attenzione, perché troppe misure statali e regionali, pur essendo apparentemente di sostegno, poiché non sono direttamente vincolate all'Isee di fatto accrescono le disparità e le dinamiche inflattive".