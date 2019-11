Anche Cisint all'attacco delle Sardine

Dopo il governatore Massimiliano Fedriga, anche il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, va all’attacco delle Sardine: “A sinistra non sanno più che pesci pigliare e si attaccano alle sardine! Dopo i girotondi e gli arcobaleni, non c’è niente di nuovo e niente di spontaneo in questa sinistra che vorrebbe impedire alla Lega e al suo leader Matteo Salvini di svolgere attività politica. E hanno anche il coraggio di dichiararsi democratici”.

“Molti di questi attivisti, in realtà, sono esponenti di lungo corso della politica di sinistra, anche con incarichi amministrativi, in crisi di legittimazione, che si vergognano dei loro simboli e che imperversano nei social dediti ad aggredire chi non la pensa come loro. Agiscono con la logica di essere contro a qualcuno, mentre noi pensiamo a dare risposte concrete ai cittadini a favore della comunità”, prosegue Cisint. “Pensano di venire a manifestare da tutta la regione a Monfalcone perché la ex Stalingrado d’Italia è diventata una città leghista? Se questa è la motivazione, per noi è una medaglia. Sono fiera di essere il sindaco della Lega di questa città. Intanto loro si nascondono dietro sardine perché il loro popolo non si sente più rappresentato dai loro partiti e i loro leader non sono più punti di riferimento riconosciuti. Povere sardine, così mal strumentalizzate”.