Anche dal Fvg critiche all'aumento per Tridico

"La vicenda dell'aumento dello stipendio del presidente dell'Inps ha aspetti sconcertanti, se non altro per la tempistica e per un deficit di trasparenza. Confido che la legittimità dell'adeguamento non sia in discussione, anche in considerazione degli stipendi percepiti dai dirigenti statali di prima fascia, ma certo il momento avrebbe suggerito di valutare e gestire questo provvedimento con una diversa e più avvertita sensibilità". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, in merito al decreto interministeriale che aumenta lo stipendio del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico.

Sul caso interviene anche il deputato di Forza Italia Roberto Novelli: "Mentre nel Paese imperversava il Covid-19 e milioni di lavoratori non avevano certezze sul futuro, i vertici dell'Inps hanno deciso di raddoppiare i compensi del presidente. Ho chiesto al Ministro del Lavoro di riferire a Camere, non prima di aver preteso le dimissioni di Tridico e lo sblocco del pagamento della Cassa integrazione".