Anche Fiume Veneto all'assemblea nazionale Anci

Dal 9 all’11 novembre si è tenuta a Parma la 38esima assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (Anci), nel cui consiglio nazionale, assieme alla rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, siede anche il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton. Nutrito il programma della kermesse, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio Mario Draghi, di molti ministri ed esperti.

“I temi toccati – dichiara il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton - sono stati molteplici: dalla digitalizzazione e transizione digitale della pubblica amministrazione al PNRR, dalla tutela del territorio alla scuola e infrastrutture. Ampio spazio, nel confronto tra sindaci ed ex sindaci, alle difficoltà e gli ostacoli che i comuni debbono affrontare quotidianamente a causa della burocrazia, le pesanti responsabilità penali e la mancanza di un vero potere decisionale e gerarchico sul personale; un grido unanime di allarme si è alzato nei confronti delle leggi che regolano gli appalti pubblici che, ad oggi, rischiano di non permettere il rispetto dei tempi imposti per la realizzazione delle opere del Pnrr".

"Le assemblee Anci sono molto importanti per il confronto tra sindaci e il governo, partendo da una base comune che accomuna realtà diverse del territorio italiano. Ascoltare colleghi Sindaci di grosse città come Milano, Parma, Bari, Roma lamentare le stesse problematiche affliggono comuni come Fiume Veneto è indicativo su come sia urgente procedere verso una riforma strutturale del sistema. L’obiettivo è stato ripreso anche dal Presidente Mattarella, che ha rinnovato con convinzione la sua vicinanza ai sindaci e agli amministratori locali, per non lasciare soli coloro che, quotidianamente, lavorano in prima linea per dare risposte ai propri cittadini, nonostante tutti gli ostacoli burocratici che nel tempo si sono avviluppati".