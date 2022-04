Anche Forza Italia Fvg a Roma

Una quarantina tra parlamentari, componenti della Giunta regionale, sindaci, consiglieri regionali e comunali: è la delegazione di Forza Italia Fvg che parteciperà alla manifestazione nazionale di Forza Italia in programma a Roma venerdì 8 e sabato 9 aprile.

Una due giorni, dal titolo “Il futuro dell’Italia”, che vedrà il movimento azzurro confrontarsi con le categorie produttive, confermare la propria collocazione nel Partito popolare europeo, ribadire la condanna dell’invasione dell’Ucraina.

“Una grande e importante risposta – commenta la coordinatrice regionale azzurra Sandra Savino - a conferma della fiducia nel nostro movimento sia nella sua classe dirigente e nell’elettorato. Una linea coerente nella ragione sociale di Forza Italia – a difesa dei valori liberali e democratici e a sostegno alle famiglie e alle imprese – nella collocazione politica saldamente nel centrodestra e nella posizione attuale di componente del governo Draghi: alleata leale, ma non certo acritica, come ha ribadito il presidente Berlusconi. Non è l’opportunità che ci guida, ma la convinzione che non tradire i propri ideali e i propri valori è centrale. Ed è quello che abbiamo fatto in questi anni, magari pagando il prezzo in termini di consensi, ma non di credibilità”, conclude Savino, ringraziando tutti coloro che hanno aderito alla manifestazione, dal vicepresidente della Giunta regionale Riccardo Riccardi, al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, al capogruppo in consiglio regionale Giuseppe Nicoli, dai rappresentanti di Azzurro Donna ai Seniores a Forza Italia Giovani.

Il programma della prima giornata sarà dedicato alla crisi in Ucraina, al Covid e alla situazione economica. La seconda giornata sarà incentrata sulla politica con gli interventi del segretario del Partito popolare europeo, Antonio Lopez, e della presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola, del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani che introdurrà l’intervento conclusivo di Silvio Berlusconi.