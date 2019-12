Anche il Fvg al congresso della Lega

“Un congresso quello di oggi dall’importanza strategica. Viviamo un avvincente momento politico. Nelle piazze, tra la gente, sui luoghi di lavoro vediamo tanto entusiasmo e affetto attorno alla Lega e al nostro segretario Salvini. Ho l'onore oggi di rappresentare Friuli Venezia Giulia, magistralmente governato da un grande Fedriga. Nelle Regioni, nei Comuni grandi e piccoli dove la Lega governa, dimostriamo come si deve governare", queste le parole della deputata friulana della Lega Vannia Gava, oggi, intervenendo al Congresso federale della Lega a Milano, chiamato a varare la modifica dello statuto del partito.

"Ma dal sistema malato, che ha ridotto così il nostro Paese, arrivano le manovre sporche, addirittura il tentativo di processare il Ministro dell’Interno perché ha tutelato la sicurezza di tutti e ha chiesto all’Europa di farsi concretamente carico del problema immigrazione. Ed ecco che è arrivato l’ex alleato, il professionista della poltrona, il diplomatico dello stadio San Paolo che rinnega il senso stesso di quel governo. Dobbiamo fare quadrato con Matteo e per Matteo. Dobbiamo avere il suo stesso coraggio, la sua fermezza", ha detto ancora Gava. "Ci fa pena una sinistra ridotta a osannare quattro ragazzi, allevati a pappa reale, che si vergognano delle loro bandiere, si riuniscono contro l'opposizione e contro Salvini in nome dell'antifascismo e contro l'odio. Però si riuniscono nei centri sociali violenti e illegali. Le cosiddette sardine sono il problema della sinistra, i cui dirigenti hanno preferito fare i camerieri della Merkel e di Marcon, ma oggi non sanno nemmeno dove si trovino le mille splendide periferie della nostra Italia. Sanno tutto di spread, bot, cct, ma non hanno mai visto una fabbrica e quando la più grande acciaieria del Sud Europa chiude per le follie dei 5 Stelle non sanno cosa fare".

"Questo Paese è atteso da nuove sfide che siamo pronti a raccogliere. Come quella ambientale dalla quale non ci sottraiamo. Siamo prontissimi ad affrontare il tema dei cambiamenti climatici, il tema di uno sviluppo industriale dell’Italia che sia intelligente e sostenibile, della tutela del territorio, del rilancio dell’agricoltura e della bio economia. Non servono tasse demenziali come la plastica tax. Serve concretezza, serve tecnologia innovativa, serve coraggio delle scelte, risorse e piani concreti”, ha ribadito Gava, ringraziando “tutti gli iscritti, segretari provinciali e di sezione, gli amministratori del Friuli Venezia Giulia per il grande lavoro svolto sul territorio”.