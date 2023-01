Anche il ministro Ciriani alla festa per i 60 anni della Regione

Il Governo nazionale sarà presente con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, già consigliere e assessore regionale in Friuli Venezia Giulia, alla celebrazione per i 60 anni di Specialità della Regione in programma martedì prossimo, 31 gennaio, dalle ore 10 nell'Aula dell'Assemblea legislativa a Trieste.

Lo ha confermato il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, nel corso dell'odierna seduta della conferenza dei Capigruppo che ha ratificato il calendario delle quattro giorni d'Aula che caratterizzerà la prossima settimana, dal 31 gennaio al 3 febbraio.

Sarà proprio la celebrazione del sessantesimo anniversario dello Statuto di Autonomia ad aprire i lavori di quella che si prefigura come penultima tornata di sedute prima dello stop per le elezioni regionali del 2-3 aprile.

Confermate, perciò, le presenze tra i relatori dello stesso Zanin, del governatore Massimiliano Fedriga, del presidente dell'associazione ex Consiglieri, Dario Barnaba, dell'ex segretario generale della Regione, Giovanni Bellarosa, e dello studente universitario Tommaso Piccin, ai quali si aggiunge il ministro Ciriani.

Quanto ai provvedimenti all'esame dell'emiciclo di piazza Oberdan, trattasi principalmente dei disegni di legge FVGreen, Fonti energetiche rinnovabili, Enti locali-Personale e Commercio, oltre alla proposta di legge nazionale per la reintroduzione delle Province.