Anche il segretario Pd Zingaretti ricorda Lerussi

"Andrea Simone Lerussi non c'è più, e tutto il Partito democratico ne piange la scomparsa prematura, stringendosi accanto alla famiglia. Abbiamo perso un giovane dirigente del partito, serio e competente, che nel suo Friuli Venezia Giulia mostrava la faccia sorridente e pulita della politica, la voglia di impegnarsi ed essere futuro. Ma non siamo addolorati solo perché ci ha lasciati un membro valente della nostra comunità politica: chi lavora e costruisce onestamente non è 'nostro' o di altri, è un patrimonio di tutti e la perdita è di tutti. Come il dolore e il rimpianto che ci ha unito al di là delle bandiere”. Lo scrive il segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti in un messaggio al segretario regionale Fvg Cristiano Shaurli, appresa la notizia della scomparsa del giovane dirigente del partito Andrea Simone Lerussi.