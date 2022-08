Anche in Fvg il ricordo della strage di Bologna

Tanti i messaggi in occasione dell’anniversario della strage di Bologna che, il 2 agosto 1980, causò la morte di 85 persone e oltre 200 feriti. "L’ordigno che 42 anni or sono uccise a Bologna persone casualmente presenti quella mattina alla stazione ferroviaria, risuona ancora con violenza nel profondo della coscienza del Paese", sono le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Fu un atto di uomini vili, di una disumanità senza uguali, tra i più terribili della storia repubblicana. Un attacco terroristico che pretendeva di destabilizzare le istituzioni democratiche e seminare paura, colpendo comuni cittadini impegnati nella vita di tutti i giorni. Nel giorno dell’anniversario il pensiero si volge anzitutto ai familiari, costretti a patire il dolore più grande, che hanno saputo trasformare in impegno civile, per testimoniare all’intera società che le strategie del terrore mai prevarranno sui valori costituzionali della convivenza civile. L’azione solidale dei familiari merita la gratitudine della Repubblica".

"La loro tenacia ha sostenuto l’opera di magistrati e di servitori dello Stato che sono riusciti a fare luce su autori, disegni criminali, ignobili complicità. La matrice neofascista della strage è stata accertata in sede giudiziaria e passi ulteriori sono stati compiuti per svelare coperture e mandanti per ottemperare alla inderogabile ricerca di quella verità completa che la Repubblica riconosce come proprio dovere", conclude il Capo dello Stato.

Anche nella nostra regione tanti gli interventi per non dimenticare la strage. “Uno dei più gravi attentati terroristici avvenuti nel dopoguerra del nostro Paese, che ha tentato di minare la stabilità delle nostre istituzioni e che, dopo 42 anni, grazie ai processi in corso, vede finalmente l'inizio dell'identificazione dei responsabili”. Questo il pensiero del Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, in occasione dell'anniversario.

Per Zanin si tratta di una cicatrice indelebile per i famigliari delle vittime, per la città di Bologna, ma più in generale per tutti gli italiani che vogliono verità e giustizia, valori imprescindibili della democrazia, rimarcando un netto no a qualsiasi forma di violenza. L'auspicio, infine, è quello di un'accelerazione dell'iter di approvazione sulla proposta di legge De Maria per la semplificazione delle disposizioni in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo.

Erano le 10.25 quando una bomba esplose nella stazione di Bologna, togliendo la vita a 85 innocenti e ferendone oltre 200. Una ferita dolorosa nella storia d’Italia che ci impone di non smettere di cercare la verità x onorare le vittime e difendere la Democrazia. #stragediBologna pic.twitter.com/5SwMly3d0X — staff @M_Fedriga (@staff_M_Fedriga) August 2, 2022

Non smettere di cercare la verità. È questo il nostro compito oggi. Per onorare le vittime, per difendere la democrazia.#stragediBologna pic.twitter.com/0mIwJiJfCV — Debora Serracchiani (@serracchiani) August 2, 2022

Nell'anniversario della #stragediBologna il pensiero si volge anzitutto ai familiari costretti a patire il dolore più grande che hanno saputo trasformare in impegno civile. Le strategie del terrore mai prevarranno sui valori costituzionali della convivenza civile #Mattarella pic.twitter.com/RwCTVOXF0o — Pd Fvg (@pdfvg) August 2, 2022

A 42 anni dalla #stragediBologna sono tante le nebbie che ancora gravano su questo buco nero della recente storia nazionale, costato la vita a 85 persone. Come poco fa ha dichiarato il presidente #Mattarella: continuare a cercare la verità è un dovere civile. pic.twitter.com/2WaOUB0uDS — SandraSAVINO (@Sandra_Savino) August 2, 2022