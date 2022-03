La bandiera dell’Ucraina, uno dei 17 Stati membri dell’Iniziativa Centro Europea (InCe), è stata esposta davanti al palazzo del Segretariato Esecutivo InCe, in via Genova, a Trieste, in segno di solidarietà verso la popolazione duramente colpita dal conflitto.

L’InCe fa sapere in una nota che si sta già muovendo per elaborare misure di sostegno ad hoc per il Paese.