Anche la Festa della Lega Fvg in lutto

Anche la Festa della Lega Fvg partecipa al lutto per la sparatoria mortale di Trieste, nella quale hanno perso la vita due poliziotti. "Visti i gravi fatti accaduti, gli interventi e gli appuntamenti musicali previsti in questi giorni a Villa Dolfin sono annullati", spiega il Carroccio regionale in una nota. "Resta in programma solo l’intervento di Matteo Salvini domenica sera. Ci stringiamo attorno alle famiglie delle vittime e a tutto il corpo della Polizia di Stato".

E il sindaco di Porcia, Marco Sartini, scrive sul suo profilo Facebook: "Dopo i tragici fatti di ieri a Trieste e in segno di rispetto e vicinanza al dolore delle famiglie e delle Forze di Polizia, come già ieri sera alla Festa della Lega, anche oggi saremo tutti presenti, ma in un silenzio composto. Invito tutti i cittadini, militanti e sostenitori a venire, cenare con noi e a stare insieme. Questo è il momento del silenzio, che dice molto più di tante parole. Confermo, invece, la presenza di Salvini domani sera".