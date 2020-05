Anche Udine firma l'appello per una ripartenza immediata

“La situazione che stiamo attraversando rischia di essere devastante, dal punto economico e sociale, non solo per il Friuli ma per tutto il Paese. Per questo ho aderito alla predisposizione e alla sottoscrizione del documento unitario condiviso da decine di assessori alle attività produttive di tutta Italia con il quale si chiede al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte una serie di misure straordinarie ma di lungo periodo per evitare che il settore del commercio e l’intero tessuto produttivo italiano collassino, con conseguenze inimmaginabili per migliaia di famiglie”. Lo dichiara l’Assessore alle attività produttive del Comune di Udine Maurizio Franz.

“Questo appello assume, per noi friulani, un significato particolare proprio alla vigilia dell’anniversario del terremoto del 6 maggio 1976, dopo il quale, grazie alla lungimiranza della classe politica e dirigente di allora e attraverso un’attribuzione di responsabilità eccezionale ai sindaci, si riuscì a definire un vero e proprio modello basato sulla logica dell’ormai celebre motto: prima le fabbriche poi le case, poi le chiese”.

“Anche oggi, come allora, si tratta di ricostruire. I dati di previsione per l’anno in corso sono infatti al momento estremamente allarmanti: si parla di un -8% a livello di Pil e di una contrazione del 12,5% per quanto riguarda gli investimenti, con l’effetto di far lievitare il debito pubblico alla cifra monstre del 155%. Uno scenario di vera e propria devastazione sociale, nel quale le prime vittime saranno quelle Partite IVA che rappresentano l’anima produttiva del nostro Paese e del Friuli e che oggi rischiano di vedersi ripagare degli sforzi fatti in questi decenni e dei posti di lavoro creati con l’abbandono da parte del Governo centrale”.

“Le richieste che abbiamo rivolto al Governo - precisa Franz - sono poche, assolutamente legittime, se non doverose, e di vitale importanza, per noi che rappresentiamo il livello istituzionale più vicino ai cittadini: contributi a fondo perduto, una minore pressione fiscale e un sostegno immediato al pagamento degli affitti. Chiediamo inoltre la riapertura dei negozi il 12 maggio e dei bar, ristoranti e saloni di bellezza il 18, ovviamente nel rispetto di tutte le misure che verranno decise. Prolungare la chiusura, oltre a non avere senso, soprattutto in una città come Udine in cui la situazione sanitaria è perfettamente sotto controllo, significherebbe condannare moltissimi esercizi a non riaprire più. Chiediamo infine ulteriori trasferimenti ai Comuni, che non possono farcela da soli e rischiano anzi, a fronte delle minori entrate, di dover ridurre i propri servizi ai cittadini”.

“I Sindaci e gli Assessori di tutta Italia, sull’esempio di ciò che avvenne all’indomani del terremoto del 1976, devono essere i protagonisti della ripartenza, facendo in modo che le proprie comunità escano da questa crisi più forti di prima. Noi, come friulani, abbiamo il dovere di cercare di essere all’altezza di quanto fatto quarantaquattro anni fa e di definire ancora una volta un modello da seguire a livello nazionale”, conclude Franz.