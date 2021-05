Anci, ComPa e Informest fanno squadra

Informest, Anci Fvg e ComPa Fvg hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per il supporto delle autonomie locali nell’attuazione degli obiettivi strategici connessi alla Strategia Europa 2020 e al nuovo ciclo di Programmazione comunitaria 2021-2027.

Erano presenti all’incontro il presidente di Informest, Boris Dijust, il presidente Anci Fvg Dorino Favot e il presidente della Fondazione ComPa Fvg Rodolfo Ziberna. Inoltre, hanno partecipato anche il direttore di Informest, Ivan Curzolo, il direttore di ComPa, Daniele Gortan, e il segretario generale dell'Anci regionale, Alessandro Fabbro.

L’accordo mira a favorire l’accesso alle linee di finanziamento, formare gli amministratori e i funzionari del sistema della PA locale sui temi della strategie di sviluppo e della programmazione europea, supportare i Comuni nella costruzione di reti e nell'elaborazione di progetti e individuare, elaborare e gestire, nell’ambito delle specifiche competenze, progettualità a valenza strategica per il sistema delle autonomie locali a valere sui finanziamenti comunitari e nazionali.

La convenzione prevede infatti che Anci e ComPa si occupino di attivare un processo di ascolto delle istanze provenienti dai Comuni, per individuare progettualità sulla programmazione 2021-2027, promuovendo percorsi a beneficio dei Comuni, singoli o associati, per valorizzare la consapevolezza delle opportunità della programmazione europea.

Poi, coerentemente con gli obiettivi prefissati dalla Regione, Informest provvederà ad attivare partenariati strategici a livello regionale, nazionale e internazionale finalizzati alla realizzazione di iniziative ad alto impatto sullo sviluppo del territorio e per il sistema della PA locale con un focus specifico alla governance locale, ai processi di inclusione e sviluppo locale, ai processi di innovazione delle amministrazioni locali e dei servizi ai cittadini.

“Informest sta vivendo una fase di rilancio per lo sviluppo del territorio e per i contatti con gli enti locali, elementi che sottolineano l’importanza del rinnovo della convenzione con Anci e ComPA e l’impatto che questa avrà sul nostro territorio", ha dichiarato Dijust. “Anci, infatti, può dare voce a tutte quelle piccole realtà, a tutti quei piccoli comuni, con i quali Informest non potrebbe sviluppare un dialogo diretto. Dall’altra parte, ComPA, grazie ad attività come la sua ‘Summer School’, giunta alla quarta edizione nel 2020, dà un supporto importante al territorio, formando gli amministratori locali, che troppo spesso hanno conoscenze limitate riguardo le attività amministrative che si svolgono all’interno dei comuni”.

Anci Fvg, inoltre, provvederà a promuovere e ad attivare partenariati per sviluppare progettualità con gli attori chiave del territorio e del sistema della PA, finalizzate all’innovazione della Pubblica Amministrazione locale.

“Con la sottoscrizione di questa convenzione” ha spiegato Favot, “si apre quella che chiamerei ‘stagione operativa’, che vedrà Anci, ComPA e Informest lavorare insieme, mettendo sul tavolo conoscenze e competenze, per poter cogliere le opportunità, le occasioni rappresentate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal nuovo settennato di programmazione europea, per poter raggiungere importanti risultati, favorevoli per tutte le comunità del Friuli Venezia Giulia, in termini di indotto economico e ripartenza, anche socio-economica, che tutti vogliamo sia il più rapida possibile”.

Infine, ComPA coopererà con Informest nelle attività di formazione per gli amministratori locali e tecnici su materie attinenti la programmazione e progettazione europea. “Si conferma la volontà di tre eccellenze della regione di fare sistema", ha concluso Ziberna, “con importanti ricadute per il territorio, in particolare per i piccoli comuni che, negli ultimi quindici anni, hanno visto una sensibile riduzione delle risorse e dell’organico e quindi hanno poche possibilità di sviluppare progettualità e beneficiare dei fondi messi a disposizione. ComPA che già da anni in qualità di braccio operativo di Anci fornisce assistenza e formazione a queste realtà del territorio contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini si pone come l’interlocutore ideale con questi enti locali”.

Questo nuovo accordo di Informest che fa seguito a quelli recentemente siglati con Aicree e i Comuni di Udine e Pordenone definisce il ruolo sempre più attivo dell’Agenzia regionale nei confronti degli Enti locali e per lo sviluppo del territorio attraverso i fondi europei.