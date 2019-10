Ancora pochi giorni per la richiesta danni da calamità naturali

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1216 del 17 luglio 2019, pubblicata sul BUR n. 31 del 31 luglio 2019, è stato approvato il bando per l’accesso alla tipologia di intervento 8.4.1 del PSR FVG 2014-2020.

I beneficiari del bando sono i selvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e pubblici, le piccole e medie imprese (PMI) e le proprietà collettive.

Sono ammissibili a finanziamento operazioni che riguardano il ripristino del potenziale forestale (mediante taglio ed esbosco del legname e rimboschimento artificiale), le sistemazioni idraulico-forestali, il ripristino della viabilità forestale danneggiata da eventi calamitosi.

Le domande di sostegno possono essere presentate dal 1 agosto al 29 ottobre 2019Alla tipologia di intervento 8.4.1 sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 3.213.991,59 di spesa pubblica.

Il sostegno è erogato in conto capitale secondo l'aliquota del 100 per cento. Non è previsto un costo minimo ammissibile della domanda di sostegno. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a un milione di euro.





Clicca qui per info